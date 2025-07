Pronostico Italia-Spagna femminile: avanti col brivido

Italia-Spagna è valida per la terza giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il pareggio contro il Portogallo, arrivato per una rete subito a un minuto dal 90esimo, ha complicato i piani dell’Italia di Andrea Soncin. Che è padrona del proprio destino, ma che sicuramente dovrà guardare all’altro campo della serata per la qualificazione.

Riepilogo: azzurre seconde con 4 punti e Spagna già qualificata con 6. Ad un punto c’è il Portogallo che affronta un Belgio già eliminato. Quindi, in caso di sconfitta azzurra e vittoria lusitana, visto il pareggio nello scontro diretto, il passaggio del turno si assegnerebbe grazie alla differenza reti. Italia a +1, lusitane a meno cinque, dopo aver preso appunto cinque gol dalla Spagna. Il margine c’è, ma c’è da dire, pure, che le Furie Rosse, campionesse del Mondo in carica e vincitrici della Nations League un po’ di tempo fa, di gol in due partite ne hanno fatti 11. Quindi è evidente che l’Italia rischia e anche grosso.

Servirà ovviamente la prestazione perfetta, e non solo. Servirà tanta fortuna. C’è comunque un precedente che lascia ben sperare. All’alba dell’avventura di Soncin in Nations League, l’Italia ha affrontato due volte questa formazione e a Salerno, in casa, ha perso solamente uno a zero nei minuti finali. E poi è andata a vincere in trasferta. Ovvio, le azzurre hanno le qualità per riuscire nell’impresa – che sarebbe in questo caso uscire indenni dalla sfida – ma per quello visto fino al momento, due prestazioni di certo non del tutto all’altezza, allora il rischio c’è. Per questo motivo, come spiegato prima, si dovrà guardare all’altra partita del girone.

Come vedere Italia-Spagna in diretta tv e in streaming

La sfida Italia-Spagna, in programma giovedì alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo. La partita in questione, inoltre, si potrà vedere anche in diretta su Rai 2 in chiaro, ovviamente. In streaming, in questo caso, possibile seguire il match grazie al servizio Rai Play.

Comparazione quote

La vittoria della Spagna è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.95 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

La vittoria della Spagna è quasi assicurata nonostante le Furie Rosse siano già certe della qualificazione. Ma l’Italia può limitare i danni e quindi prendersi la qualificazione ai quarti di finale dove in caso ci sarebbe da affrontare la Norvegia. Gara da almeno tre reti complessive. E la quota sulla possibile rete dell’Italia è molto interessante.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cambiaghi, Girelli.

SPAGNA (4-3-3): Nanclares; Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Lopez, Guijarro, Putellas; Caldentey, Gonzalez Rodriguez, Pina.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3