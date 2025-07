Pronostico Finlandia-Svizzera: padrone di casa ai quarti

Finlandia-Svizzera è valida per la terza giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il fattore campo decisivo. Ma non solo, anche la sensazione di una squadra più pronta dell’altra che ha le qualità per poter vincere la partita e andare ai quarti di finale dell’Europeo.

La Svizzera padrona di casa ospita la Finlandia nella partita decisiva del girone. Con una Norvegia già qualificata al primo posto – e che dovrebbe chiudere a punteggio pieno visto il semplice impegno conto l’Islanda – ci si gioca il tutto per tutto in 90 minuti senza esclusione di colpi. E che saranno ricchi di emozioni. Entrambe ovviamente hanno vinto contro il fanalino di coda di questo girone. E in caso di pareggio la differenza reti al momento premierebbe le svizzere che, quindi, hanno il doppio risultato a disposizione.

Ma la partita la dovrebbero vincere le padrone di casa che hanno una caratteristica particolare. Avere, davanti, delle giocatrici importanti e forti soprattutto nel momento in cui devono ripartire con molto campo a disposizione. Una di queste è Pilgrim della Roma, a segno proprio nel secondo match di questo girone, al minuto 90′, sfruttando appunto la possibilità di poter attaccare lo spazio che aveva. Insomma, in una gara che la Finlandia deve vincere per forza e quindi deve lasciare spazi, la Svizzera potrebbe andare a nozze.

Come vedere Finlandia-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Finlandia-Svizzera, in programma giovedì alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo.

Il pronostico

Svizzera favorita che dovrebbe prendersi vittoria e qualificazione. Una quota davvero altissima per le padrone di casa che è assolutamente da sfruttare. Difesa e contropiede per raggiungere il risultato finale.

Le probabili formazioni di Finlandia-Svizzera

FINLANDIA (3-5-2): Koivonen; Koivisto, Kuikka, Nystrom, Tynnila, Kosola; Oling, Siren, Summanen, Sevenius; Sallstrom.

SVIZZERA (3-5-2): Peng; Calligaris, Stierli, Maritz; Beney, Reuteler, Walti, Vallotto, Riesen; Folmli, Pilgrim.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2