I pronostici di giovedì 10 luglio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 10 luglio, al via l’edizione 2025/2026 di Europa League e Conference League

Il nuovo format dell’Europa League, così come quello della gemella più famosa Champions, sembra aver riscosso un certo successo. Il livello complessivo, rispetto alle edizioni precedenti, non si è abbassato pur non essendo più previste le retrocessioni dalla competizione più importante.

Non a caso la finale è stata giocata da due grossi club della Premier League, Tottenham e Manchester United, che hanno avuto l’occasione di “salvare” le rispettive stagioni e rimediare al disastro commesso in campionato. L’hanno spuntata 1-0 gli Spurs, grazie ad una fortunosa deviazione in una delle finali oggettivamente più brutte di sempre, forse per via della tensione che le due squadre si portavano dietro.

L’edizione ’25-’26 riparte come ogni anno in piena estate con le gare d’andata dei primi turni di qualificazione. Tra i club impegnati in questa tornata c’è anche il Celje, che nella passata stagione si spinse fino ai quarti di finale di Conference League. Sono favoriti per la qualificazione contro gli azeri del Sabah, anche se fare bottino pieno nella lontana trasferta in Azerbaigian contro una squadra in salute e che nelle ultime due amichevoli ha realizzato 5 gol complessivi non sarà affatto semplice: prevediamo almeno una rete per parte.

I pronostici sulle altre partite

Anche i ciprioti dell’AEK Larnaca hanno brillato nelle amichevoli precampionato e sembrano avere qualcosa in più rispetto ai serbi del Partizan, disastrosi nei tre test disputati finora.

Il programma più corposo, come al solito, è quello della Conference League, terza manifestazione continentale per ordine di importanza vinta dal Chelsea nella passata stagione. Come ricordiamo sempre in contesti del genere, le squadre che militano in campionati in corso di svolgimento hanno un vantaggio non indifferente, soprattutto dal punto di vista atletico. I lituani del Kauno Zalgiris, ad esempio, stanno dominando il proprio campionato: sono a +6 sulla seconda e da maggio in poi le hanno vinte praticamente tutte (12 successi in 13 partite). Uno stato di forma davvero invidiabile, che concede poche chance ai gallesi del Penybont: il massimo campionato calcistico del paese britannico è terminato addirittura ad aprile e da allora il club di Bridgend ha disputato esclusivamente amichevoli.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Shakhtar Donetsk-Ilves, Europa League, ore 20:00

Vincenti

AEK LARNACA (in AEK Larnaca-Partizan, Europa League, ore 18:30)

(in AEK Larnaca-Partizan, Europa ore 18:30) SHERIFF TIRASPOL (in Sheriff Tiraspol-Prishtina, Europa League, ore 19:00)

(in Sheriff Tiraspol-Prishtina, ore 19:00) KAUNO ZALGIRIS (in Kauno Zalgiris-Penybont, Conference League, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Shakhtar Donetsk-Ilves , Europa League, ore 20:00

, Europa League, ore 20:00 NSÍ-HJK , Europa League, ore 20:45

, Europa League, ore 20:45 Tre Fiori-Pyunik, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Larne-Auda , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Valur-Flora , Conference League, ore 22:00

, Conference League, ore 22:00 Sabah-Celje, Europa League, ore 18:00

Comparazione quota totale (gol + over): 16.89 GOLDBET ; 15.61 SNAI; 16.89 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in AEK Larnaca-Partizan, Europa League, ore 18:30