Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura

Sinner-Shelton è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

“Non mi sento il vincitore”. Jannik Sinner non ha utilizzato giri di parole, lunedì scorso, per descrivere il suo stato d’animo alla fine dell’assurdo match con Grigor Dimitrov, costretto al ritiro da un brutto infortunio muscolare mentre stava letteralmente dominando l’ottavo di finale contro il numero uno al mondo, addirittura sotto 2-0 nel terzo set (3-6 5-7 2-2) e di fronte a lui lo spettro dell’eliminazione che andava materializzandosi.

Una serataccia, per l’azzurro, irriconoscibile nei primi due parziali, anche per via di un problema al gomito in seguito ad una caduta apparentamente innocua. Sinner, infatti, durante il secondo set aveva richiesto l’intervento del fisioterapista per capire se potesse continuare a giocare o meno. Il tennista altoatesino dopo la sfida con Dimitrov è apparso preoccupato, anticipando ai giornalisti che nelle ore successive si sarebbe sottoposto ad un controllo in vista del quarto di finale con Ben Shelton. Situazione, in sintesi, da monitorare.

Occasione unica per lo statunitense

Normale, dunque, che i bookmaker abbiano abbassato le quote relative ad un eventuale successo dello statunitense, perché molto dipenderà dalle condizioni del tre volte campione Slam e soprattutto se riuscirà a recuperare in fretta. Occasione enorme per il nativo di Atlanta, per la prima volta in carriera tra i primi otto a Wimbledon.

Shelton, dalla settimana prossima – almeno – numero 9 al mondo, finora ha fatto molto bene a Londra e non era scontato dopo le prestazioni tutt’altro che brillanti nei tornei di preparazione (fuori in semifinale a Stoccarda ed eliminato subito al Queen’s e a Maiorca). A Church Road invece non ha lasciato scampo nei primi tre turni a Bolt, Hijikata e Fucsovic: il primo set l’ha perso negli ottavi contro l’azzurro Lorenzo Sonego, domato in rimonta (3-6 6-1 7-6 7-5). Il livello di fiducia nei propri mezzi, insomma, è salito partita dopo partita e contro un Sinner non al 100% le possibilità di conquistare la terza semifinale Slam diventano alte.

Come vedere Sinner-Shelton diretta tv e in streaming