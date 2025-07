Pronostici PSG-Real Madrid: quasi ammoniti plus a quota 27

Pronostici Psg-Real Madrid: la partita di mercoledì sera deciderà la squadra che raggiungerà il Chelsea in finale. I 4 quasi ammoniti plus per una quota bomba

Il Chelsea ha fatto il suo, vincendo due a zero la semifinale contro la Fluminense e quindi staccando il pass per l’ultimo atto del Mondiale per Club. Psg e Real Madrid, invece, mercoledì sera si giocano la possibilità non solo di incassare un altro po’ di soldini – che fanno sempre la differenza – ma anche di raggiungere Maresca.

Chi ci riuscirà? L’esperto Luis Enrique che ha già un progetto importante dentro i parigini, o il giovane Xabi Alonso alle sua prima esperienza su una panchina così importante? Lo vedremo stasera, c’è ormai poco da attendere. Quello che sappiamo noi, o che almeno immaginiamo, è che sarà partita vera nonostante le temperature e la stanchezza. Quando due club del genere, con questa storia, si affrontano, nessuno vuole perdere. Soprattutto se andiamo a pensare in casa madrilena, ovvio. Però, in questo caso, noi andiamo a vedere i quasi ammoniti plus, quelli che potrebbero prendersi un giallo o almeno commettere un paio di falli dentro il match. E uomini caldi ce ne sono tanti, senza dubbio.

Pronostici Psg-Real Madrid: ecco le scelte

In casa Psg, Hakimi – e lo abbiamo detto diverse volte – è quell’uomo che nel corso dell’anno ha ricevuto il maggior numero di provvedimenti disciplinari: ben 7. E non sono pochi dentro una formazione che è sempre votata all’attacco. Se la dovrà vedere con Vinicius, e quindi contro un avversario molto frizzante, non solo in campo ma anche sotto il profilo caratteriale. Quindi crediamo che almeno due infrazioni le possa fare.

Continuando in casa parigina, occhi a Beraldo, il difensore centrale che Luis Enrique ha in mente di mandare in campo dal primo minuto. Anche lui insieme ad Hakimi ha preso sette gialli in stagione, anche se con 20 presenze in meno. Contro Mbappé sarà davvero dura.

Passando invece in casa madrilena il primo nome, quasi scontato, è quello di Tchouameni: 57 presenze in stagione, un gol, ma dieci cartellini gialli. Impiegato anche come difensore centrale, tornerà in mezzo al campo, davanti alla difesa. In quelle zolle dovrebbe agire Dembele, uno che si abbassa molto e per giocare con la squadra. Si potrebbe trovare costretto ad atterrarlo.

Chiudiamo infine con Asencio: ha iniziato malissimo, è stato espulso dopo sette minuti contro il Pachuca nella seconda partita del girone, e quindi è evidente non stia benissimo sotto l’aspetto fisico. Un giocatore che entra per forza in queste nostre scelte.

Ricapitolando: Hakimi quasi ammonito plus, Beraldo quasi ammonito plus, Tchouameni quasi ammonito plus e Asencio quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 26,44 volte la posta.