Pronostici New England-Inter Miami e Los Angeles-Colorado: gol a raffica

New England-Inter Miami e Los Angeles-Colorado sono recuperi della MLS: probabili formazioni, pronostici e dove vederle

Dopo gli impegni al Mondiale per Club l’Inter Miami e i Los Angeles sono tornati a giocare nel rispettivo campionato. E nella notte tra mercoledì e giovedì sono attese da alcuni recuperi.

Messi e compagni sono tornati con una vittoria in trasferta, sul campo del Montreal. La Pulce ha fatto doppietta confermando quello che aveva fatto vedere al Mondiale, vale a dire un giocatore ancora in grado di fare la differenza nonostante l’età non sia quella di un ragazzino. Vengono da un punto solo in 4 partite, invece, i padroni di casa. E una classifica che al momento li vede anche fuori dalla zona playoff. Zona che invece ha conquistato la formazione dell’argentino, e con diverse partite in meno da giocare c’è la grossa possibilità di arrivare in alto.

Dopo il Mondiale, invece, il Los Angeles ha ripreso come aveva lasciato, vale a dire perdendo. Sconfitta contro il Vancouver pesantissima. Anche se, contro un Colorado in crisi – tre sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque – la possibilità di prendersi una vittoria sono importanti. Magari come successe negli ultimi tre incroci che si sono giocati proprio in casa del Los Angeles, finiti ovviamente con una vittoria dei padroni di casa che, ricordiamolo per chi se lo fosse perso, hanno fatto partire Giroud che è tornato in Francia.

Come vedere New England-Inter Miami e Los Angeles-Colorado in diretta tv e in streaming

Le sfide New England-Inter Miami e Los Angeles-Colorado, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì – la prima all’1:30, la second alle 4:25 – non saranno trasmesse in Italia.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter Miami è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica. L’affermazione del Los Angelese, invece, ha un valore di 1.38 su Goldet e Lottomatica.

Il pronostico

In una gara che regalerà sicuramente almeno una rete per squadra – il segno GOL vale intorno all’1.40 volte la posta – l’Inter Miami ha la possibilità di sfruttare il momento tutt’altro che positivo dei New England per piazzare un altro colpo esterno dopo quello di qualche giorno fa.

Le probabili formazioni di New England-Inter Miami

NEW ENGLAND (4-3-3): Ivacic; Ceballos, Fofana, Beason, Miller; Yusuf, Polster, Gil; Bye, Campana, Urruti.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Weigandt, Aviles, Picart, Alba; Allende, Solari, Busquets, Segovia; Messi, Suarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2