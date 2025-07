Pronostici Inghilterra-Olanda e Francia-Galles femminile: tutto deciso

Inghilterra-Olanda e Francia-Galles sono partite valide la seconda giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis

La caduta contro la Francia, nella prima partita di questo girone, costringe l’Inghilterra campione d’Europa in carica a vincere per forza contro l’Olanda. Non è una partita semplicissima, diciamolo chiaramente. Questo è il vero girone di fuoco della manifestazione che si sta giocando in Svizzera. Ma le inglesi non hanno altra scelta. E non hanno altra possibilità.

La nazionale dei Tre Leoni è stata la prima squadra in assoluto, dopo la sconfitta appunto contro la Francia, a perdere al debutto Europeo con il titolo di campionesse in carica. Una macchia da lavare presto anche perché ne va del futuro di questo Europeo. L’Olanda, invece, ha avuto vita semplice contro il Galles, ma sa benissimo che questo è un altro tipo di partita. E il fatto che potrebbe anche bastare il pareggio per poi giocarsi tutto contro la Francia all’ultima giornata – che sarà già qualificata – allora potrebbe dettare anche le scelte tattiche della partita.

L’altro match, quello delle 21 tra le francesi appunto e il Galles, non ha nessuna storia. La prova di forza che le transalpine hanno dato nel match d’apertura è stata importante, troppo importante per non essere considerato pure dalle altre. In questo caso, insomma, non ci sono chissà quali pronostici da fare, ma solamente capire con quanti gol di scarto la Francia si porterà a casa il risultato pieno.

Come vedere Inghilterra-Olanda e Francia-Galles in diretta tv e in streaming

Le sfide Inghilterra-Olanda e Francia-Galles, in programma mercoledì – la prima alle 18, la seconda alle 21, saranno visibili in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo.

La vittoria dell’Inghilterra è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica e 1.75 su Snai. L’affermazione della Francia, invece, ha un valore di 1,10 su Goldet e Lottomatica.

Il pronostico

La nazionale campione d’Europa in carica è con le spalle al muro e sa benissimo di avere solamente la vittoria a disposizione per andare avanti in questo Europeo. Ci aspettiamo una gara d’assalto delle inglesi, che alla fine dovrebbe riuscire ad ottenere la vittoria e una grossa fetta di qualificazione, visto il semplice impegno all’ultimo turno.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Olanda

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; James, Walsh, Stanway; Mead, Russo, Hemp.

OLANDA (4-3-3): Van Domselaar; Casparji, Janseen, Buurman, Brugts; Groenen, Van de Donk, Kaptein; Pelova, Miedema, Roord.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1