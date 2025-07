Pronostici Champions League 9 luglio: due gare da “under”

Champions League, si giocano le ultime quattro gare d’andata del primo turno di qualificazione: spicca il “derby” d’Irlanda tra Shelbourne e Linfield.

Spalmate su due giorni, si concludono oggi le gare d’andata del primo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26. Quattro le partite in programma: tra queste spicca il “derby” irlandese-nordirlandese tra i campioni d’Irlanda dello Shelbourne ed i vincitori dell’ultimo campionato dell’Irlanda del Nord, il Linfield.

Lo Shelbourne non sta attraversando un periodo felicissimo e difficilmente riuscirà a difendere il titolo, che un anno fa ha conquistato dopo 18 lunghi anni. Gli Shels sono quinti a -14 dallo Shamrock Rovers capolista ed una settimana fa hanno esonerato l’allenatore Duff, sostituendolo con Joseph O’Brien che ha esordito con un successo, interrompendo un digiuno di tre partite.

A differenza di quanto accade in Irlanda, in Irlanda del Nord il campionato ricomincerà solamente la prima setttimana di agosto: questo potrebbe rappresentare un problema non indifferente per il Linfield, che dallo scorso aprile ha giocato a malapena un match ufficiale, il Charity Shield, peraltro perso ai rigori con il Dungannon. Ipotizziamo una gara molto tesa e poco spettacolare, in cui lo Shelbourne parte leggermente favorito per via del fatto che gli ospiti potrebbero dover fare i conti un po’ di ruggine. In campo anche campioni di Romania dell’FCSB – in sostanza la vecchia Steaua Bucarest – che hanno appena sollevato un altro titolo, vincendo la Supercoppa grazie al successo per 2-1 sul Cluj. La squadra di Elias Charalambous non dovrebbe avere problemi a domare gli andorrani dell’Inter Club d’Escaldes in un match che potrebbe finire in goleada.

Le previsioni sulle altre partite

Inizia dal primo turno anche l’avventura del Ludogorets, dominatore indiscusso del campionato bulgaro. I biancoverdi, però, non hanno brillato nelle ultime amichevoli e potrebbero patire oltremodo la freschezza atletica della Dinamo Minsk, il cui campionato è in pieno corso di svolgimento. Non una gara semplice, dunque, per il club di Razgrad, che già un anno fa, sempre nei preliminari, dovette vedersela con i bielorussi: la vittoria per 2-0 all’andata rese ininfluente il k.o. per 1-0 a Minsk. Anche stavolta il fattore casalingo sarà rispettato.

Chiudiamo con la sfida tra Zalgiris ed Hamrun Spartans: i maltesi, guidati dall’italiano Giacomo Modica, non hanno grosse chance di evitare la sconfitta in Lituania contro un avversario qualitativamente superiore e che è reduce da due vittorie di fila nel proprio campionato.

Champions League: possibili vincenti

Ludogorets (in Ludogorets-Dinamo Minsk)

Zalgiris (in Zalgiris-Hamrun Spartans)

Shelbourne o pareggio (in Shelbourne-Linfield)

La partita da almeno quattro gol complessivi

FCSB-Inter Club d’Escaldes

Le partite da meno di tre gol complessivi

Zalgiris-Hamrun Spartans

Shelbourne-Linfield

Comparazione quote

La vittoria delll Zalgiris è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Shelbourne-Linfield è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

