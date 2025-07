Pronostico Anisimova-Pavlyuchenkova: i precedenti svelano tutto

Anisimova-Pavlyuchenkova è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

La statunitense Amanda Anisimova è riuscita a tornare tra le prime 8 a Wimbledon a distanza di tre anni dalla prima e unica volta. Anche nel 2022 raggiunse i quarti di finale, ma la sua avventura londinese si concluse dopo il match con Simona Halep. Stavolta ci arriva da favorita, dopo una buona stagione su erba: al Queen’s si è arresa in finale alla tedesca Maria, a Berlino invece si è fatta sorprendere ai quarti dalla russa Samsonova.

A Church Road la Anisimova si è aggiudicata senza troppi patemi i primi due incontri, entrambi in 2 set contro la kazaka Putintseva e la messicana Zarazua. Nel terzo turno, invece, è rimasta in campo quasi due ore e mezza per domare la sorprendente ungherese Galfi (6-3 5-7 6-3) e sono serviti tre set anche per piegare la numero 27 al mondo, Linda Noskova, che ha alzato bandiera bianca dopo due ore e due minuti (6-2 5-7 6-4).

Un cammino simile a quello della sua prossima avversaria, l’esperta Anastasia Pavlyuchenkova, che a 34 anni suonati avrà l’opportunità di rigiocare i quarti di finale all’All England Club addirittura dopo nove anni. La russa, oggi 50esima nel ranking Wta, è reduca dalla sfida con la britannica Sonay Kartal (7-6 6-4). Nel turno precedente era stata in grado di ribaltare la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka (3-6 6-4 6-4).

Il match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2025 tra Amanda Anisimova e Anastasia Pavlyuchenkova sarà trasmesso martedì 8 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare ha previsto un canale interamente dedicato allo Slam su erba, Sky Sport Tennis (canale 203), attraverso il quale si possono seguire i match più importanti del giorno. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 17:20.

Il pronostico

L’esperienza e le alte percentuali con la prima di servizio hanno permesso alla Pavlyuchenkova di arrivare così lontano ma molto probabilmente il suo percorso si interromperà qui. Nei precedenti, infatti, la Anisimova ha sempre avuto la meglio sulla russa: una volta nel 2018 e due volte nel 2024, tutti match giocati sul cemento. Il netto vantaggio negli scontri diretti ci spinge a dare fiducia alla statunitense, più costante anche al servizio.