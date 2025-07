Pronostici Psg-Real Madrid: marcatore e tiri in porta della seconda semifinale del Mondiale per Club. Ecco le nostre scelte

Una sfida affascinante e bellissima. Con un Mbappé che ritrova la sua ex squadra. Un Donnarumma che ancora è scosso dopo l’infortunio di Musiala, un Doue che ha voglia di dimostrare anche in questa partita di essere un giocatore già di un’altra categoria.

Una finale anticipata quella tra Psg e Real Madrid. I campioni d’Europa in carica che hanno un progetto su basi solide, una squadra, quella spagnola, che ne vuole costruire un altro con Xabi Alonso. Da poco, l’ex tecnico del Bayer Leverkusen, ha iniziato a mettere le fondamenta. Ed è anche per questo motivo che oggettivamente crediamo che i parigini partano avanti in questo pronostico. Ed è anche per questo motivo che, almeno per quanto riguarda la scelta sul marcatore, andiamo a puntare su uno che ha le qualità per farlo. Della squadra francese, ovvio.

Pronostici Psg-Real Madrid: le nostre scelte

In panchina nei quarti di finali, Dembele si dovrebbe riprendere una maglia da titolare in questa semifinale. Una seconda parte di stagione che definire esaltante è dire poco per il giocatore di Luis Enrique, praticamente rinato dopo Barcellona. E sarà anche per quell’aria di derby spagnolo che respirerà nel corso della serata che potrebbe rivelarsi decisivo nel corso del match. Trentaquattro gol in stagione in 51 presenze sono un numero impressionate. Da rimpinguare ancora. Magari in una serata del genere.

Passando invece al possibile tiratore in porta, e rimanendo in casa parigina, il nome è quello di Doue. Se la dovrà vedere con Fran Garcia, che non è il miglior terzino sinistro del mondo. Quindi di possibilità nel corso della serata ne dovrebbe trovare parecchio. E noi lo scegliamo.

Prima maglia da titolare, e stavolta di dubbi non se ne possono avere, anche per Mbappé. Che pure nei quarti è stato usato col contagocce da Xabi Alonso. Contro la sua ex squadra – i rapporti si sono un po’ sciolti e il francese ha ritirato la denuncia per mobbing – uno dei prossimi palloni d’oro vuole lasciare il segno. Due conclusioni dentro lo specchio, un elemento con queste qualità, le potrebbe trovare da un momento all’altro. Infine occhio al solito inserimento di Bellingham: che ha i tempi giusti e i piedi giusti per trovare, almeno, una conclusione dentro i pali.

Quindi, ricapitolando: Dembele marcatore plus, Doue almeno un tiro in porta plus, Mbappé almeno due tiri in porta plus e Bellingham almeno un tiro in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,73 volte la posta.