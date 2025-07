Pronostici Fluminense-Chelsea: quattro quasi ammoniti plus

Pronostici Fluminense-Chelsea, martedì sera c’è la prima semifinale del Mondiale per Club: quattro quasi ammoniti plus da tenere in considerazione

La prima semifinale di questo Mondiale per Club è inattesa. Non tanto per il Chelsea, ovvio, perché ci si poteva anche immaginare che la squadra di Enzo Maresca potesse arrivare a questo punto della manifestazione, ma per la Fluminense, ovviamente, capace di eliminare Inter e Al Hilal prima di approdare al penultimo atto.

Europa o resto del Mondo, in poche parole, visto che le altre deus quadre a giocarsi un posto all’ultimo atto saranno Real Madrid e Psg. Vabbè, come andrà a finire non è un pensiero che al momento ci interessa, quello che interessa noi, adesso, è capire chi potrebbero essere gli uomini che nel corso del match si potrebbero prendere il giallo oppure potrebbero commettere due falli. Le nostre scelte per i quasi ammoniti plus.

Pronostici Fluminense-Chelsea: le nostre scelte

Partiamo dai due uomini che sotto questo aspetto danno il maggior numero di garanzie dentro alla squadra brasiliana. Il primo è Nonato, che si è messo alle spalle la diffida che lo aveva costretto a tirare un po’ i remi in barca nel corso delle ultime uscite. Il centrocampista è uno di quelli aggressivi in mezzo al campo, il più aggressivo oseremmo dire quindi un paio di falli li potrebbe commettere.

Ci aspettiamo almeno due falli anche da Arias, l’attaccante che giocherà insieme a Cano sulla prima linea. Contro l’Al Hilal è stato quello che ha fatto diciassette contrasti durante il match – più di tutti gli altri che sono scesi in campo – ed è quello che ha commesso anche due falli. Un centravanti molto mobile, che deve pensare anche a difendere principalmente, almeno quando la sua squadra non è in possesso palla.

Passiamo invece al Chelsea. Enzo Fernandez è sicuro di avere una maglia da titolare, da capire la posizione, perché potrebbe giocare anche alle spalle dell’unica punta. In ogni caso, in qualunque posto scenderà in campo, sarà quello che avrà il compito di andare sempre ad attaccare il portatore di palla avversario, un giocatore che anche per via dei numeri avuti nel corso della stagione deve essere inserito in queste scelte.

Chiudiamo con Malo Gusto: ammonito contro il Palmeiras – e questo è già un segnale – l’esterno difensivo ha fatto contro l’altra formazione brasiliana 14 contrasti. Un numero enorme. Tutti contrasti a terra, inoltre.

Quindi, andiamo a ricapitolare: Nonato quasi ammonito plus, Arias quasi ammonito plus, Enzo Fernandez quasi ammonito plus e Malo Gusto quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 5,54 volte la posta.