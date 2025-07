Pronostici Fluminense-Chelsea: marcatori e tiri in porta

Pronostici Fluminense-Chelsea, nella prima semifinale del Mondiale per Club sono favoriti gli uomini di Maresca. Le scelte per marcatore e tiri in porta

L’unica squadra non europea rimasta in questo Mondiale per Club potrebbe uscire a un passo dalla finale. Sì, perché contro il Chelsea, i brasiliani della Fluminense, hanno oggettivamente poche possibilità di prendersi l’ultimo atto.

Ovvio, direte voi: questo discorso si è fatto prima con l’Inter e poi con l’Al Hilal e poi è andata come tutti sappiamo. Ma stavolta le cose sono abbastanza diverse e lo abbiamo visto nel corso di queste partite. Il Chelsea ci tiene davvero tanto ad arrivare in fondo, ha una voglia esagerata di vincere – lo ha detto Maresca anche nella conferenza stampa della vigilia – e non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Quindi andiamo a vedere insieme chi sono gli uomini che potrebbero trovare il gol, e almeno qualche tiro in porta, nel corso di questo match.

Pronostici Fluminense-Chelsea, le nostre scelte

Pedro Neto, attaccante esterno dei Blues, è il nostro uomo come possibile marcatore. La squadra brasiliana, sulle corsie esterne, non è granitica come ha fatto vedere nel cuore della retroguardia, guidata dal professore che porta il nome di Thiago Silva. E il portoghese classe 2000, quattro partite e tre gol in questa manifestazione, potrebbe aumentare il suo bottino in questo match. E magari puntare, pure, alla vittoria della classifica cannonieri. Piace a tutti gli attaccanti, lo sappiamo.

Questione tiratori in porta: Enzo Fernandez, almeno stando ad alcune indicazioni della vigilia, potrebbe essere schierato come mezzapunta. L’argentino ha i tempi di inserimento giusti ma non solo, ha anche nei piedi la qualità per centrare la porta avversaria. E pure se dovesse giocare più arretrato ha le qualità per centrare, almeno una volta, i pali.

Infine: sbloccatosi nel corso dell’ultimo match giocato, Cole Palmer adesso vorrebbe continuare sui binari che ha preso. Quindi dall’uomo che ha le maggiori qualità tecniche della squadra ci aspettiamo evidentemente almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Anche perché la quota singola in questo caso – un raddoppio – vale davvero la pena di essere provata.

Quindi: Pedro Neto marcatore plus, Enzo Fernandez over 0,5 tiri in porta plus e Cole Palmer over 1,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 12,28 volte la posta.