Pronostici Champions League 8 luglio: queste partite promettono “gol”

Champions League, la massima competizione continentale riparte con il primo turno di qualificazione: ecco le nostre scelte.

È trascorso poco più di un mese dalla finale di Monaco di Baviera tra PSG e Inter che ha visto i parigini sfatare il tabù Champions League e che regalato, al contempo, un enorme dispiacere alla tifoseria nerazzurra. La corazzata di Luis Enrique, strapazzando 5-0 Lautaro Martinez e compagni, si è aggiudicata la prima edizione “allargata” della coppa dalle grandi orecchie (36 squadre e girone unico) che a quanto pare è piaciuta a tutti.

Adesso, però, è già tempo di guardare avanti: si ricomincia con la Champions League 2025-26, che prende il via ufficialmente oggi pomeriggio con le gare d’andata del primo turno di qualificazione. In campo diverse squadre, sconosciute e semisconosciute, che hanno trionfato nei rispettivi campionati. È il caso dei sammarinesi della Virtus, impegnati con i campioni di Bosnia dello Zrinjski Mostar: i bosniaci, nettamente superiori, dovrebbero riuscire a chiudere la pratica già nella piccola Repubblica, vincendo con uno scarto ampio.

Anche gli sloveni dell’Olimpia Lubiana, che nell’ultima edizione di Conference League arrivarono a giocare gli spareggi di accesso agli ottavi, sono favoriti contro i kazaki del Kairat Almaty: gli ospiti, tuttava, non molleranno facilmente, dal momento che il loro campionato è in pieno corso di svolgimento a differenza di quello sloveno.

Le previsioni sulle altre partite

Sognano il colpaccio i lettoni dell’RFS Riga, ormai da qualche anno abituati ai palcoscenici continentali: c’è un interessante derby baltico con gli estoni del Levadia Tallinn, in cui entrambe dovrebbero andare a segno.

Farà verosimilmente valere il fattore campo il Vikingur, club delle Isole Faroe: anche per motivi climatici per i gibilterrini del Lincoln Red Imps le possibilità di evitare la sconfitta sono molto poche. Successo alla portata anche per i finlandesi del KuPS, che tenterranno di indirizzare la qualificazione contro i moldavi del Milsami. I match che, infine, non dovrebbero riservare grande spettacolo sono Iberia-Malmo e Drita-Differdange: rischiano in Georgia gli svedesi, che in patria stanno deludendo (una sola vittoria nelle ultime 5 giornate).

Champions League: possibili vincenti

Olimpia Lubiana (in Olimpia Lubiana-Kairat Almaty)

RFS o pareggio (in Levadia Tallinn-RFS)

KuPS (in KuPS-Milsami)

Vikingur (in Vikingur-Lincoln Red Imps)

Le partite da almeno tre gol complessivi

KuPS-Milsami

Virtus-Zrinjski Mostar

Champions League: le partite da almeno un gol per squadra

TNS-Shkendija

Levadia Tallin-RFS

Le partite da meno di tre gol complessivi

Iberia-Malmo

Drita-Differdange

Comparazione quote

La vittoria del Vikingur è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Drita-Differdange è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI