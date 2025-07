I pronostici di martedì 8 luglio: Mondiale per Club e Champions League

I pronostici di martedì 8 luglio, iniziano le semifinali del Mondiale per Club e riparte anche la Champions League con ben dieci partite

Dopo aver dato un dispiacere all’Inter eliminandola agli ottavi di finale il Fluminense ha rispedito a casa anche l’Al-Hilal, la squadra dell’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, regalandosi il pass per la semifinale della prima versione “allargata” del Mondiale per Club. Un’autentica favola quella del club di Rio de Janeiro, unica non europea approdata tra le prime quattro della manifestazione.

Fluminense che adesso andrà a caccia di un’altra impresa contro un gigante del calcio europeo, il Chelsea. Per i Blues un altra squadra brasiliana dopo il Palmeiras, la terza in totale da inizio torneo dopo che nei gironi avevano affrontato pure il Flamengo (i rossoneri di Rio sono stati finora gli unici a prevalere sui londinesi).

Il Fluminense confermerà il suo status di squadra “scomoda” anche contro il Chelsea, che ha già dimostrato di patire la caparbietà dei club brasiliani, eccellenti soprattutto in fase di non possesso. Blues favoriti ma non sarà una passeggiata di salute: il secondo tempo molto probabilmente sarà più prolifico rispetto al primo, in cui il Tricolor cercherà di anestetizzare l’attacco dei londinesi.

I pronostici sulle altre partite

È trascorso poco più di un mese dalla finale di Monaco di Baviera tra PSG e Inter che ha visto i parigini sfatare il tabù Champions League e che regalato, al contempo, un enorme dispiacere alla tifoseria nerazzurra. La corazzata di Luis Enrique, strapazzando 5-0 Lautaro Martinez e compagni, si è aggiudicata la prima edizione “allargata” della coppa dalle grandi orecchie (36 squadre e girone unico) che a quanto pare è piaciuta a tutti.

Adesso, però, è già tempo di guardare avanti: si ricomincia con la Champions League 2025-26, che prende il via ufficialmente oggi pomeriggio con le gare d’andata del primo turno di qualificazione. In campo diverse squadre, sconosciute e semisconosciute, che hanno trionfato nei rispettivi campionati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Levadia-Rigas, Champions League, ore 18:30

Vincenti

NOAH (in Noah-Buducnost, Champions League, ore 18:00)

(in Noah-Buducnost, ore 18:00) DRITA (in Drita-Differdange, Champions League, ore 20:00)

(in Drita-Differdange, ore 20:00) CHELSEA (in Fluminense-Chelsea, Mondiale per Club, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Noah-Buducnost , Champions League, ore 18:00

, Champions League, ore 18:00 Levadia-Rigas , Champions League, ore 18:30

, Champions League, ore 18:30 Virtus-Zrinjski Mostar, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

TNS-Shkendija, Mondiale per Club, ore 20:00

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 0-1 PRIMO TEMPO + MULTIGOL 2-4 SECONDO TEMPO in Fluminense-Chelsea, Mondiale per Club, ore 21:00