Pronostico PSG-Real Madrid: spettacolo assicurato nella finale anticipata

PSG-Real Madrid è una partita valida per le semifinali del Mondiale per Club 2025 e si gioca mercoledì alle 21:00 (ora italiana): streaming, tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Mondiale per Club 2025, giunto ormai nella fase conclusiva, ci regala la sfida stellare tra PSG e Real Madrid, le due ultime vincitrici della Champions League nonché due delle squadre più forti del pianeta. Non a caso, secondo le quote dei bookmaker, è da questo match che uscirà fuori la vincente della manifestazione Fifa: la più classica delle finali anticipate, insomma, anche se sulla carta è “soltanto” una semifinale.

Sia i parigini che i Blancos sono usciti indenni da due quarti di finale equilibrati e carichi di tensione: il PSG ha dovuto sudare per piegare il Bayern Monaco (2-0), sbloccando la partita solamente al minuto 78 con la stellina Doué. In pieno recupero c’ha poi pensato Dembélé ad arrotondare il risultato, con la squadra di Luis Enrique rimasta addirittura in nove uomini per via dei cartellini rossi sventolati dall’arbitro a Pacho e Lucas Hernandez. Animi tesi a fine match per l’uscita scomposta di Donnarumma che, ad inizio ripresa, ha di fatto involontariamente “provocato” il bruttissimo infortunio del talento bavarese Musiala: il collega Neuer non le ha mandate a dire al portiere della nazionale italiana apparso comunque molto provato per quanto accaduto.

Mbappé e Dembélé tornano titolari?

Resta vivo, in ogni caso, il sogno del PSG di vincere l’ennesimo trofeo stagionale dopo la Champions League, il campionato francese e le coppe nazionali. Un maxi-Triplete, se vogliamo.

Per salire in cima al mondo, però, i campioni d’Europa in carica dovranno superare l’ostacolo più duro. Il Real Madrid sembra aver già dimenticato Ancelotti: Xabi Alonso è riuscito in pochissimo tempo ad entrare in sintonia con l’ambiente blanco e dopo il pareggio all’esordio con l’Al-Hilal sono arrivate soltanto vittorie.

Valverde e compagni, tra novità ed esperimenti tattici, hanno fatto vedere ottime cose nelle sfide con Juventus (1-0) e Borussia Dortmund (3-2). Contro i gialloneri, nei quarti, è tornato al gol Mbappé ma la scena se l’è presa di nuovo il canterano Gonzalo Garcia, attualmente uno dei capocannonieri del torneo con 4 gol (insieme a Di Maria, Marcos Leonardo e Guirassy). La nota stonata è stata l’espulsione di Huijsen, che nella gara con il PSG verrà sostituito da Raul Asencio. Dubbi, invece, per quanto riguarda l’attacco, con la possibile staffetta tra Garcia ed il grande ex Mbappé. Luis Enrique dovrà fare a meno dello squalificato Pacho al centro della difesa: c’è Beraldo al suo posto, mentre Dembélé, ormai recuperato, dovrebbe iniziare dal 1′ per la prima volta.

Come vedere PSG-Real Madrid in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra PSG e Real Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford. Sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. Il match tra PSG e Real Madrid verrà trasmesso anche da Mediaset su Canale 5 (canale 105 e 505 del digitale) ed in streaming gratis sulle app di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Il pronostico

Le probabilità di assistere ad un match spettacolare e ricco di emozioni sono molto alte. Il PSG è leggermente favorito ma con due squadre di questo livello in campo tutto è possibile. Di certo i gol non mancheranno: entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione, con la difesa parigina – imbattuta da tre gare e con un solo gol subito nelle cinque partite giocate finora – che difficilmente riuscirà a contenere l’attacco del Real Madrid, ancora più pericoloso con il ritorno di Mbappé.

Le probabili formazioni di PSG-Real Madrid

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Raul Asencio, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Arda Guler; Bellingham; Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2