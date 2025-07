Pronostico Fluminense-Chelsea: Maresca contro la sorpresa del torneo

Fluminense-Chelsea è una partita valida per le semifinali del Mondiale per Club 2025 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): streaming, tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo aver dato un dispiacere all’Inter eliminandola agli ottavi di finale il Fluminense ha rispedito a casa anche l’Al-Hilal, la squadra dell’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, regalandosi il pass per la semifinale della prima versione “allargata” del Mondiale per Club. Un’autentica favola quella del club di Rio de Janeiro, unica non europea approdata tra le prime quattro della manifestazione.

Il carattere e la determinazione con cui il Tricolor sta scendendo in campo hanno fatto la differenza anche nel match con i sauditi: non una prestazione trascendentale quella con la squadra di Riad ma, come contro l’Inter, gli uomini allenati dall’ex meteora della Roma Renato Portaluppi hanno saputo colpire al momento opportuno (2-1). Nel tabellino dei marcatori c’è finito nuovamente Hercules, a segno anche nella gara precedente: stavolta il suo gol, però, è stato decisivo in un momento cruciale della partita, che avrebbe potuto prendere qualsiasi direzione. Ed è grazie a lui se l’inerzia ha ricominciato a pendere dalla parte dei brasiliani.

Tante assenze per squalifica

Fluminense che adesso andrà a caccia di un’altra impresa contro un gigante del calcio europeo, il Chelsea. Per i Blues un altra squadra brasiliana dopo il Palmeiras, la terza in totale da inizio torneo dopo che nei gironi avevano affrontato pure il Flamengo (i rossoneri di Rio sono stati finora gli unici a prevalere sui londinesi).

Non è stato affatto semplice per Enzo Fernandez e compagni piegare il Verdao, rimasto in partita fino alla fine: il club di San Paolo messo in crisi le certezze del Chelsea e nonostante l’evidente inferiorità è uscito a testa alta. In vantaggio con Palmer allo scoccare del primo quarto d’ora, gli uomini di Enzo Maresca si sono fatti riacciuffare ad inizio ripresa da Estevao – ironia della sorte, già di proprietà dei Blues – e l’hanno spuntata soltanto a 7 minuti dal fischio finale grazie ad una sfortunata autorete di Giay (1-2). Qualche ammonizione di troppo costerà cara al tecnico italiano, che contro il Fluminense non potrà contare su Delap, James e Colwill. Le squalifiche complicano le cose anche ai brasiliani: riecco Renè ma saranno assenti sia Freytes che Martinelli.

Come vedere Fluminense-Chelsea in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Fluminense-Chelsea è in programma martedì alle 21:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford. Sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. Il match tra Fluminense e Chelsea verrà trasmesso anche da Mediaset su Canale 5 (canale 105 e 505 del digitale) ed in streaming gratis sulle app di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “X 1T-2 FINALE” è quotato invece a 4.45 su Goldbet e Lottomatica e a 4.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Fluminense confermerà il suo status di squadra “scomoda” anche contro il Chelsea, che ha già dimostrato di patire la caparbietà dei club brasiliani, eccellenti soprattutto in fase di non possesso. Blues favoriti ma non sarà una passeggiata di salute: il secondo tempo molto probabilmente sarà più prolifico rispetto al primo, in cui il Tricolor cercherà di anestetizzare l’attacco dei londinesi.

Le probabili formazioni di Fluminense-Chelsea

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Fuentes; Xavier, Hercules, Bernal, Nonato, Renè; Arias, Cano.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Nkunku; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2