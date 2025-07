Tennis, la nuova foto della Venere di Francia è vietata ai minori

Non c’è alcuna differenza tra questa tennista francese e le modelle di fama mondiale: sembra uscita direttamente da una passerella d’alta moda.

La sua vita oscilla quotidianamente tra il tennis e le provocazioni che lancia a mezzo social. Sul campo è imprevedibile, esplosiva e potente, ma chi la segue da un po’ di tempo sa che il vero spettacolo, nel suo caso, ha inizio solo nel momento in cui i riflettori si spengono. Perché è proprio su Instagram, o comunque online, che dà il meglio di sé, esprimendo a pieno la sua personalità.

La lei di cui stiamo parlando è la tennista francese Oceane Dodin, classe 1996, particolarmente nota al pubblico sia sportivo che non per il suo stile inconfondibile e per la sua bellezza magnetica. Oltre ad essere un’atleta di successo, infatti, è una “maga”, in un certo senso, nella misura in cui riesce a trasformare ogni scatto di cui è protagonista in un vero e proprio capolavoro in cui si concentra tutta la sua indiscutibile sensualità.

Si è fatta notare, dunque, tanto per i suoi colpi vincenti, quanto per la sua audace presenza sui social. Solo di tanto in tanto pubblica contenuti a tema tennis, per il resto è possibile ammirarla mentre posa per un nuovo shooting fotografico, mentre è in spiaggia, mentre si prepara per il suo tempo libero facendo sfoggio di tutta la sua sensualità. Il confine tra la sua anima sportiva e la sua anima da femme fatale, insomma, è sottile ma al tempo stesso evidente.

Décolleté magnetico: qualcuno metta un bollino rosso su quell’abito

Nei giorni scorsi, è apparso sul suo profilo social un contenuto che ha fatto impazzire il web. Oceane indossava un abito di colore viola, stretto e sensualissimo, che le stava bene al punto da sembrare degna di una passerella di moda.

Incorniciava la sua figura con precisione millimetrica, soprattutto nella zona del lato A. La scollatura profondissima ha permesso ai suoi follower di avere una vista privilegiata sul suo provocante décolleté, sfiorando il limite pur senza varcarlo del tutto. Così, insomma, la Venere di Francia ha rubato la scena a tutte le altre sue colleghe, mostrandosi bella come mamma l’ha fatta ed estremamente consapevole – com’è giusta che sia – delle doti di cui Madre Natura le ha fatto dono.

Uno scatto ribelle, glamour, proprio come lei, che ha sfruttato l’occasione per ribadire, ancora una volta, che una tennista non deve stare sempre e solo in divisa, ma che ogni momento è buono per tirare fuori tutto il sex appeal che si nasconde dietro la racchetta.