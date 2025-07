Pronostico Spagna-Belgio femminile: altra goleada in arrivo

Spagna-Belgio è valida per la seconda giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis

La squadra campione del Mondo, inserita nel raggruppamento dell’Italia, contro il Portogallo al debutto in questo Europeo femminile ha mandato subito un segnale importante: sei a zero e tutti a casa, senza nessuna pietà di una nazionale nettamente inferiore.

Ci sono quattro squadre davvero importanti nella manifestazione che la scorsa settimana è iniziata in Svizzera: oltre le campionesse in carica dell’Inghilterra, anche le Furie Rosse ovviamente che vengono dall’affermazione in Nations League, pure, conquistata qualche settimana fa. Ci sono delle giocatrici di un altro livello e che fanno la differenza. E, purtroppo per il Belgio – caduto sotto il colpo di Arianna Caruso nella prima gara di questo Europeo – ci sarà davvero poco da fare.

C’è la netta sensazione di un’altra goleada in arrivo, in attesa anche, da parte della Spagna, del recupero di Aitana Bonmati, pallone d’oro femminile delle ultime due edizioni, che dopo una meningite virale che l’ha costretta al ricovero è tornata in tempi velocissimi. Non dovrebbe esserci nemmeno in questa partita, ma è lì in Svizzera con le compagne.

Ovviamente che l’Italia spera in una vittoria spagnola che, qualora arrivasse, permetterebbe alle azzurre impegnate contro il Portogallo in caso di vittoria di staccare il pass per il prossimo turno.

Come vedere Spagna-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida Spagna-Belgio, in programma lunedì alle 18:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo.

Comparazione quote

La vittoria della Spagna è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica e 1.02 su Snai. Il segno OVER invece ha un valore di 1.17 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Senza nessun problema, e tenendo il piede sull’acceleratore sin dai primi minuti, la Spagna conquisterà la vittoria contro il Belgio e forse – si spera, vorrebbe dire che l’Italia ha fatto il suo – anche il passaggio del turno ai quarti di finale dell’Europeo. Match che si sbloccherà nella prima parte di gara, con un’altra goleada in arrivo.

Le probabili formazioni di Spagna-Belgio

SPAGNA (4-3-3): Nanclares; Batle, Mendez, Aleixandri, Carmona; Lopez, Guijarro, Putellas; Caldentey, Gonzalez Rodriguez, Pina.

BELGIO (5-4-1): Lifchtus; Janssens, Tysak, Kees, Cayman, Deloose; Toloba, Vanhaebarmaet, Teulings, Eurlings; Wullaert.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0