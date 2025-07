Pronostico Seattle Sounders-Columbus Crew: si interrompe la striscia vincente

Seattle Sounders-Columbus Crew è un match della Week 19 della MLS e si gioca domenica alle 23:00 (ora italiana): statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I Seattle Sounders una settimana fa hanno interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive tra Mondiale per Club ed MLS, liquidando la pratica Austin (2-0) grazie ai gol di Jesus Ferreira e Musovski, realizzati a cavallo tra il primo e il secondo tempo. L’unica nota stonata è stata l’espulsione di Baker-Whiting nel finale di gara a causa di un evidente fallo di mano del giovane centrocampista, già ammonito qualche minuto prima.

Il tecnico Brian Schmetzer ha potuto così tirare un sospiro di sollievo dopo un mese complicato, costellato di delusioni. Il successo sui texani ha rilanciato le ambizioni dei Rave Green, momentaneamente quinti nella Western Conference con 29 punti ed in piena zona playoff. Era importante voltare pagina anche per archiviare un Mondiale per Club che non ha regalato grosse soddisfazioni: i Sounders hanno abbandonato la competizione dopo aver incassato tre sconfitte contro Botafogo, Atletico Madrid e PSG. Non tutto, comunque, è da buttare: nonostante abbia affrontato tre squadre nettamente superiori, Seattle non ha dovuto fare i conti con delle imbarcate, perdendo al massimo con due gol di scarto ed arrivando a segnare pure due reti. Magra soddisfazione, ma tant’è.

Nella Emerald City arriva il Columbus Crew, quarto ad Est a sole tre lunghezze dalla capolista Philadelphia. Per gli uomini guidati dal francese Wilfried Nancy è un momento particolarmente positivo: vengono da tre vittorie consecutive, tutte ottenute davanti al proprio pubblico, la miglior risposta possibile dopo il pesante 5-1 rimediato contro l’Inter Miami lo scorso 1 giugno. Adesso servirà sbloccarsi in trasferta, dove i Crew non vincono da ben quattro gare, perdendo le ultime due con un punteggio complessivo di 8-3.

Come vedere Seattle Sounders-Columbus Crew in diretta tv e in streaming

Seattle Sounders-Columbus Crew, in programma domenica alle 23:00 (ora italiana), sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Apple TV. L’abbonamento, condivisibile con la famiglia, costa 9,99 euro al mese dopo sette giorni di prova gratuita.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.24 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

I Crew hanno ripreso a correre ma fuori casa sono meno temibili: Seattle, imbattuti con Columbus nelle ultime quattro sfide giocate davanti al proprio pubblico, dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta. Stavolta è assai probabile che andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Seattle Sounders-Columbus Crew

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Frei; Kossa-Rienzi, A. Roldan, Ragen, Baker; Vargas, C. Roldan; Ferreira, Rusnak, de la Vega; Musovski.

COLUMBUS CREW (3-4-2-1): Bush; Moreira, Zawadzki, Cheberko; Farsi, Nagbe, Jackson, Lappalainen; Chambost, Gazdag; Rossi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1