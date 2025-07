Pronostico Portogallo-Italia: vittoria e quarti di finale

Portogallo-Italia è valida per la seconda giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il debutto è stato buono solamente per il risultato. Ma si sa, le prime partite di una manifestazione così importante sono sempre e rimangono sempre le più pericolose. Quindi bene così per l’Italia di Andrea Soncin che grazie alla rete di Arianna Caruso del Bayern Monaco ha battuto il Belgio conquistando tre punti pesantissimi, che possono essere anche decisivi.

Sì, perché lunedì sera c’è il Portogallo, distrutto dalla Spagna nella prima gara di questo girone. E siccome la squadra campione del mondo in carica non dovrebbe avere nessun problema a chiudere i conti contro il Belgio, per le azzurre l’occasione è troppo importante per non essere raccolta. I tre punti sarebbero decisivi per il passaggio del turno: tre punti di platino, tre punti dal valore clamoroso.

Con il Portogallo poi, nelle ultime cinque partite giocate – ultimo scontro diretto nel 2020 – l’Italia ha sempre fatto festa. Evidente ci sia un divario importante tra le due compagini, cosa che potrebbe mettere assolutamente in discesa il match in questione. Cosa che di fatto potrebbe chiudere tutti i conti. E si sa, una volta sciolta la tensione che s’è vista tanto nella prima partita, si può sognare, conquistando con un turno d’anticipo l’accesso ai quarti di finale.

Come vedere Portogallo-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida Portogallo-Italia, in programma lunedì alle 21:00, sarà visibile in streaming gratuito sul sito della Uefa. Basterà solamente registrarsi e quindi accedere alla possibilità di vedere il match in questione senza nessun costo. Inoltre, tutte le partite del girone della squadra di Andrea Soncin, verranno trasmesse in chiaro su Rai 2, quindi pure questa. In streaming, inoltre, in maniera gratuita, si potrà seguire su RaiPlay.

Il pronostico

Italia vincente e che dovrebbe di nuovo, così come successo contro il Belgio, a mantenere la porta inviolata. Ma questo è un plus, già la quota dell’affermazione azzurra basta e avanza per andare sereni e per dire che sì, avremo comunque l’Italia ai quarti di finale.

Le probabili formazioni di Portogallo-Italia

PORTOGALLO (3-5-2): Texeira; Gomes, Costa, Fatima Pinto; Bea, Jacinto, Norton, Tatiana Pinto, Amado; Diana Silva, Jessica Silva.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Greggi, Giugliano, Caruso, Oliviero; Cambiaghi, Cantore.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2