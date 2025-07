Pronostici Wimbledon 6 luglio, si parte con gli ottavi: una quadrupla a quota 6,87

Wimbledon, ottavi di finale al via a Londra: per Alcaraz c’è il russo Rublev, che è riuscito a batterlo due volte in passato. Fritz, occhio a Thompson.

Nella parte bassa del tabellone l’unico vero ostacolo, per il due volte campione Carlos Alcaraz, è rimasto Taylor Fritz, che potrebbe incrociare il fenomeno spagnolo in semifinale. Il big server statunitense, numero 5 al mondo, ha comunque rischiato grosso nei primi due match contro il francese Mpetshi Perricard e il canadese Diallo, che l’hanno entrambi obbligato a giocare il quinto set. Non è filato tutto liscio neppure nel terzo turno: Davidovich Fokina, com’era già avvenuto in passato – l’iberico era in vantaggio 3-2 nei testa a testa – si è rivelato un osso duro e Fritz è riuscito a domarlo solamente dopo tre ore e dodici minuti (6-4 6-3 6-7 6-1).

Un altro incontro non privo di insidie e pericoli attende adesso il tennista a stelle e strisce. Negli ottavi di finale se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson, uno che sull’erba sa il fatto suo e che per la terza volta in carriera ha raggiunto il quarto turno in un torneo del Grande Slam.

Thompson, impegnato pure nel doppio con il francese Herbert, come Fritz ha avuto la meglio dopo cinque set nei primi due turni su Kopriva e Bonzi (quest’ultimo giustiziere di Medvedev) e venerdì si è imposto 3-1 sull’italoargentino Darderi. Sono tre i precedenti con l’americano (2-1) e guarda caso il tennista aussie si è aggiudicato l’unico scontro su erba: fu lo scorso anno al Queen’s, con Fritz che fu costretto ad alzare bandiera bianca in due set (6-4 6-3). La sensazione, dunque, è che il californiano possa restare nuovamente in campo a lungo in un match in cui il numero dei game complessivi potrebbero essere superiore a 36.

Le previsioni sugli altri match

Il vero intruso in questo lato del tabellone è il polacco Kamil Majchrzak, che prima d’ora non si era mai spinto così lontano in un Major. Dopo il successo all’esordio contro uno spento Berrettini, il classe 1996 ha battuto anche lo statunitense Quinn ed il francese Rinderknech, in entrambe le occasioni senza concedere neanche un set. Un exploit notevole.

Non avrà nulla da perdere contro Khachanov, numero 20 al mondo. Il russo è favoritissimo ma dovrà in ogni caso fare attenzione, visto che è reduce da due inaspettate maratone (terminate al quinto) contro Mochizuki e Nuno Borges e potrebbe patire un po’ di stanchezza.

Anche Cameron Norrie non potrà permettersi di sottovalutare il potente cileno Nicolas Jarry, partito dalle qualificazioni ma capace di eliminare un top 10 come Rune all’esordio ed una delle future stelle del tennis mondiale come Joao Fonseca nel terzo. Il britannico tuttavia rimane favorito per il passaggio del turno sia per la magiore attitudine sulla superficie sia perché gioca “in casa”. Chiudiamo con la sfida tra Andrey Rublev e Carlos Alcaraz. Il murciano finora non è apparso brillantissimo, perdendo per strada tre set nei match con Fognini e Struff; il russo, che l’ha battuto due volte in carriera – 2-2 nei precedenti – riuscirà verosimilmente a creargli qualche problema.

Wimbledon: possibili vincenti

Khachanov in Khachanov-Majchrzak

Norrie in Jarry-Norrie

I pronostici sui games

Rublev-Alcaraz (over 32,5)

Fritz-Thompson (over 36,5)

La quadrupla con Norrie e Khachanov vincenti, Rublev-Alcaraz over 32,5 e Fritz-Thompson 36,5 è a quota 6,87 su Goldbet.