Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 6 luglio: tre vittorie alla portata

Eliteserien e Allsvenskan, i due campionati scandinavi sono i grandi protagonisti di questa domenica: i pronostici sulle sette gare in programma.

I due principali campionati della Scandinavia non vanno in vacanza, anzi. Da queste parti per ovvie motivazioni climatiche ci troviamo nel bel mezzo della stagione calcistica: in questa calda domenica d’inizio luglio sono in programma quattro match dell’Allsvenskan svedese e tre della Eliteserien norvegese.

In Svezia i riflettori sono puntati sull’AIK, momentaneamente terzo in classifica a soli due punti dalla vetta. Per il club di Solna, a digiuno di trofei nazionali dal 2018, la trasferta di Halmstad è un’occasione per mettere ulteriore pressione alle due che stanno davanti, la capolista Mjallby e l’Hammarby. I gialloneri vengono dal netto 3-0 rifilato al Goteborg e se non fosse stato per la sconfitta patita un mese fa in casa del Sirius sarebbero ancora imbattuti. Tuttavia, in questo fine settimana l’AIK è atteso da una sfida insidiosa, contro un Halmstad che non se la passa bene e che vorrà fare di tutto per abbandonare la zona retrocessione. Nessuno ha subito più gol di Allansson e compagni (27) ma nelle ultime due giornate i numeri difensivi sono migliorati sensibilmente e per l’AIK non sarà semplice prendersi l’intera posta in palio.

Continua ad essere troppo discontinuo invece il Djurgarden, semifinalista nell’ultima edizione di Conference League. Gli uomini guidati dal finlandese Jani Honkavaara sono ottavi in classifica, lontanissimi dalla zona Europa e non possono sbagliare contro il Degerfors, squadra che lotterà per non retrocedere. Vittoria alla portata pure per l’Elfsborg: i gialloneri battendo l’Hacken potrebbero rosicchiare qualche punto all’AIK terzo.

Prevediamo equilibrio, infine, in Goteborg-Sirius: la sconfitta per 3-0 contro l’AIK potrebbe aver minato un po’ di certezze tra i padroni di casa, che molto probabilmente non riusciranno a tenere la porta inviolata.

In Norvegia possibile goleada del Sarpsborg

Spostandoci in Norvegia, il Sarpsborg, sull’onda del bel successo in casa del Bodo (2-1), non dovrebbe avere problemi contro il fanalino di coda Haugesund, ultimo con soli 2 punti conquistati in 12 giornate. Gli ospiti finora sono stati disastrosi ed un’eventuale goleada della squadra di Christian Michelsen non sorprenderebbe più di tanto.

Anche il KFUM Oslo è reduce da una vittoria altisonante contro il Molde, abbattuto 3-2 davanti ai propri tifosi: per il club della capitale è stata la seconda affermazione di fila, una bella iniezione di fiducia in vista della sfida con il Byrne, in cui partirà con i favori del pronostico. Chiudiamo con il Rosenborg: i bianconeri, che continuano a mancare l’appuntamento con i tre punti da tre turni, non avranno vita facile contro il Sandefjord in una gara da almeno una rete per parte.

Eliteserien e Allsvenskan: possibili vincenti

Djurgarden (in Djurgarden-Degerfors)

Elfsborg (in Elfsborg-Hacken)

KFUM Oslo o pareggio (in KFUM Oslo-Bryne)

Sarpsborg (in Sarpsborg-Haugesund)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Elfsborg-Hacken

Sarpsborg-Haugesund

Eliteserien e Allsvenskan: le partite da almeno un gol per squadra

Goteborg-Sirius

Sandefjord-Rosenborg

Le partite da meno di tre gol complessivi

Halmstad-AIK

Comparazione quote

La vittoria dell’Elfsborg è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Halmstad-AIK è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

