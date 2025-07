Formula Uno, GP di Silverstone: pronostici e previsioni meteo

Formula Uno, GP di Silverstone: la zampata di Max Verstappen rende l’idea di quello che è un campionissimo. Ma la gara sarà una cosa diversa

Una zampata, una di quelle che solamente Max Verstappen, quattro volte campione del Mondo, poteva fare. Partirà dalla posizione numero uno il pilota olandese della Red Bull che ieri con un giro strepitoso si è preso il miglior tempo. Sì, quando si parla di piloti che fanno la differenza lui è uno di quelli. Nessuno si aspettava qualcosa del genere.

Alle sue spalle come al solito le due McLaren: quella di Piastri prima, leader del Mondiale, quella di Norris dopo. Attaccati anche loro al campionissimo olandese ma non per quanto bastava. Sarà una sfida apertissima, anche se la gara è un’altra cosa e il passo della McLaren è qualcosa di diverso.

Male le Ferrari, come al solito e purtroppo nemmeno ci scandalizziamo più di questo. Prima Hamilton e poi Leclerc , ma alle spalle di Russell: quindi terza fila.

Dove vedere il Gran Premio di Silverstone

Il Gran Premio di Silverstone in Inghilterra è in programma oggi, domenica 6 luglio. Si potrà vedere in diretta esclusiva su Sky Sport Formula Uno, il canale a tema appunto per il Mondiale. In diretta streaming invece si potrà seguire anche su Now Tv, ma sempre in abbonamento. In differita invece la gara si potrà vedere in chiaro, a partire dalle 17:30 sul canale 8, al tasto 8 del telecomando.

Previsioni meteo

Come qualsiasi Gran Premio d’Inghilterra che si rispetti, il meteo dovrebbe essere tutt’altro che sereno. Porta pioggia a Silverstone e questo fattore potrebbe anche fare la differenza nel corso della giornata.

Il pronostico

Quindi vince Verstappen? No, crediamo che alla fine, anche per il passo gara che abbiamo visto in questi giorni, le due McLaren partano comunque con i favori del pronostico. E quindi Piastri, anche per via del miglior piazzamento nelle qualifiche, dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria e allungare nel campionato Mondiale. La sensazione è che ci possa essere anche la doppietta, con Norris alle sue spalle. Difficile vedere sul podio sia la Mercedes che le due Ferrari, a meno che non succeda qualcosa di straordinario per via degli eventi metereologici. Però sarebbe solamente il caso, e non le qualità delle macchine e dei piloti.