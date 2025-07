Barbara Pedrotti approda a Rai Sport: un passato da velina e da tronista

Tutto quello che c’è da sapere su Barbara Pedrotti, la giornalista sportiva e speaker che è pronta ad iniziare una nuova avventura con Rai Sport.

Sarebbe potuta stare dall’altra parte. Essere lei la campionessa di fama nazionale, o chissà, magari addirittura mondiale, di cui i giornalisti sportivi narrano gesta ed imprese attraverso il piccolo schermo. Un serio problema al ginocchio, tuttavia, le ha sbarrato le porte del mondo dello sport, impedendole, di fatto, d’intraprendere la carriera agonistica che sognava sin da piccola.

Non le ha tarpato del tutto le ali, però, per fortuna, tanto è vero che oggi, forte della sua esperienza televisiva ormai ventennale, è una delle professioniste in assoluto più apprezzate e in vista del panorama sportivo e non solo. Lei è Barbara Pedrotti, giornalista sportiva e speaker che si divide, praticamente da sempre, tra motori e ciclismo. E che adesso era pronta, finalmente, a fare il grande salto e ad approdare alla corte di Mamma Rai.

La squadra di Rai Sport ha assoldato proprio lei, infatti, dimostrando di volerle dare un ruolo di primissimo piano e di voler valorizzare il suo talento innato. Talento che farà comodo all’emittente televisiva, nella misura in cui la Pedrotti, classe ’82 ed originaria di Rovereto, saprà portare sul piccolo schermo una visione completamente innovativa dello sport. Inclusiva, ma anche arricchita dallo stile che la connota sin dal principio e che è indubbiamente unico nel suo genere.

Barbara Pedrotti alla corte di Mamma Rai: spettatori già in delirio

“Grata, felice ed onorata d’essere entrata a far parte della grande squadra di Rai Sport. Sarà davvero una gioia tornare a parlare di calcio e sarà speciale farlo in studio con un grandissimo professionista e compagno d’avventura come Alberto Rimedio. Appuntamento quindi per la prima del 23 agosto su Rai 2 e da quel momento staremo assieme per tutta la durata del campionato”.

Con queste parole la bella Barbara ha inteso annunciare, attraverso i social, l’inizio di questa nuova avventura lavorativa, arrivata al culmine di una gavetta lunghissima ma molto soddisfacente. La Pedrotti ha lavorato per Sky Sport come speaker tecnica, conduttrice e reporter, ma è stata anche la voce femminile, nonché madrina, del Giro d’Italia. Ha poi condotto, come se non bastasse, Drive Up su Italia 1, oltre ad aver partecipato attivamente a svariati eventi sportivi internazionali.

E non è tutto. C’è dell’altro: la nuova stella di Rai Sport, la cui presenza scenica è indubbiamente importante, ha anche un passato da modella, aspirante velina di Striscia la notizia e tronista di Uomini e donne. Un personaggio poliedrico e dalle mille risorse, dunque, che saprà farsi immediatamente amare dal pubblico della tv di Stato.