Pronostico qualifiche F1: a Silverstone c’è il ribaltone

Qualifiche Gran Premio dell’Inghilterra a Silverstone: ribaltone clamoroso rispetto a quanto successo nel 2024: quote e pronostico

Un ribaltone clamoroso rispetto a quello che è successo lo scorso anno, nella terra di Hamilton. Sì, è stato il sette volte campione del mondo, adesso alla Ferrari, a vincere a casa sua. Ma quest’anno per lui sarà solamente un weekend di emozioni dovute al fatto di essere in mezzo ai suoi tifosi, e nient’altro.

Nemmeno la pole è in discussione, stando ai tempi che abbiamo visto nelle ultime settimane e stando a quello che abbiamo visto in Austria nello scorso fine settimana. Lando Norris sulla sua McLaren ha vinto, e vuole continuare a farlo per rimanere attaccato – e rosicchiare ancora punti in chiave mondiale – al compagno di squadre Oscar Piastri. Non c’è mai stata storia, mai un momento nel quale c’è stata la sensazione che il Gran Premio potesse avere un esito diverso. E quello che abbiamo visto ci spinge a confermare una cosa: quest’anno ci sono davvero pochissime possibilità che la Red Bull, soprattutto, possa riuscire ad avvicinarsi. Ah, a proposito di Red Bull: Verstappen sarebbe entrato nel mirino della Mercedes per il prossimo anno. Il posto da prendere sarebbe quello di Russell e al fianco dell’azzurro Antonelli.

Qualifiche Gran Premio di Silverstone: la pole è scritta

Dicevamo, quindi. La pole è scritta. E si prevede un duello tra Norris e Piastri con il primo che, essendo in palla ed essendo in un momento importante della sua carriera e del suo Mondiale, parte con i favori del pronostico. I piloti in questione, stando alle quote di GoldBet, si giocano alla pari: 2,75 volte la posta. Ma noi come detto abbiamo un prescelto, ed è quello che al momento è secondo in classifica mondiale e che viene dalla vittoria in Austria.

Staccato Verstappen, e non potrebbe essere altrimenti, anche se il quattro volte campione del mondo di fila è in lavagna a 4,50 volte la posta. Russell è quotato a 9, mentre a 16 c’è Leclerc. Addirittura, ma non è del tutto una novità, Hamilton in pole vale 26 volte la posta. Impossibile, quindi, vedere il ferrarista nelle prime file. L’andazzo ormai lo abbiamo capito qual è, purtroppo.

Quindi, ricapitolando: Norris in pole, e prima fila tutta McLaren con Piastri. Colpo di coda della Ferrari con Leclerc? Impossibile, qualora si volesse pensare ad altro, allora occhio a Russell, che potrebbe finire tra i primi tre.