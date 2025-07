Pronostico Jarry-Norrie: le favole sono finite

Jarry-Norrie è una partita valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Il numero 61 della classifica mondiale Atp, il padrone di casa Norrie, contro quello che al momento occupa la posizione numero 143 – Ma Jarry, cileno, ha fatto capire anche contro Fonseca di essere in un buon momento di forma e quindi, le possibilità di andare avanti ci sono. Certo, non tantissimi – un’impresa di solito basta e avanza – ma il match in questione rimane senza dubbio aperto a tutto.

Il cileno dopo un lungo periodo senza grossi squilli non solo si ritrova agli ottavi di finale ma ha dovuto superato anche tre turni di qualificazione. Quindi sono sempre le partite di fila che fino al momento sono state vinte. Un filotto importante che dimostra la forza, e la forma, di un tennista che lo scorso anno all’Atp di Roma era riuscito ad arrivare quasi in fondo.

Nel terzo turno invece Norrie ha battuto senza problemi il nostro italiano Mattia Bellucci, in tre set e quindi con poca fatica. Prima anche la bella vittoria contro Tiafoe, in quattro set. E forse quello è stato il momento della svolta, che permette di pensare ad un raggiungimento dei quarti di finale. Adesso, dopo il preambolo, andiamo a vedere insieme il nostro pronostico.

Dove vedere Jarry-Norrie in diretta tv e streaming

Il match Jarry-Norrie valido per gli ottavi di Wimbledon, sarà trasmesso domenica 6 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match non dovrebbe iniziare prima delle 12:00.

Jarry-Norrie: il pronostico

Quindi, Norrie padrone di casa favorito. Anche se la partita potrebbe regalare attimi nei quali, Jarry, potrebbe prendere il sopravvento. Il nostro pronostico, in vista anche di possibili quattro set, va per l’over 40,5 game. Anche la quota poco sopra il 2 degli over 10,5 game al primo set stuzzica un poco. Infine, occhio alla possibilità che entrambi possano vincere almeno un set. In questo caso la quota si aggira intorno all’1,50 volte la posta.