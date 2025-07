Pronostico Francia-Inghilterra femminile: le campionesse fanno paura

Francia-Inghilterra è valida per la prima giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Non poteva esserci debutto peggiore per la Francia – che rimane una delle formazioni comunque favorite – in questo Europeo. Dall’altro lato c’è la squadra che ha vinto la scorsa edizione di questa manifestazione giocando in casa e che nel corso degli anni ha visto una crescita ulteriore del movimento femminile.

Non solo: a vincere l’ultima edizione della Champions League, oltre ogni pronostico pure, è stato l’Arsenal. Quindi sì, è evidente che in questo momento in Inghilterra ci sia qualcosa in più. Gli scontri diretti sono identici: tre vittorie a testa, e la Francia viene anche da un filotto di otto vittorie di fila. Ma il ruolino di marcia si fermerà.

L’Inghilterra si è preparata a questa manifestazione vincendo sette a zero nell’ultima amichevole disputata contro la Giamaica. E in generale nell’ultimo periodo sono arrivati anche un paio di risultati un po’ altalenanti. Ma nel momento in cui si gioca per qualcosa di importante, la squadra inglese ha sempre alzato il livello delle proprie prestazioni. Anche in questo caso sarà così, ne siamo sicuri.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra – ultimo confronto del 2024 nelle qualificazioni agli Europei è finito 2-1 per le inglesi – anche nel primo match di questo Europeo si potrebbe vedere lo stesso risultato finale. Quindi vittoria inglese, dentro una partita da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Francia-Inghilterra

FRANCIA (4-3-3): Peyraud-Magnin; De Almeida, Samoura, Lakrar, Bacha; Geyoro, Toletti, Karchoui; Diani, Mateo, Baltimore.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Hampton; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; Stanway, Washl; Mead, Toone, Hemp; Russo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2