Pronostici MLS 6 luglio: scontro al vertice nella Eastern Conference

MLS, riecco l’Inter Miami dopo l’esperienza positiva al Mondiale per Club: Messi e compagni saranno di scena in Canada contro il Montreal.

Nella notte italiana tra sabato e domenica, in cui è in programma il maggior numero di partite della Week 19 della MLS, torna in campo l’Inter Miami, reduce da un buon Mondiale per Club. Quella di Leo Messi è stata l’unica squadra statunitense a superare la fase a gruppi: il secondo posto nel girone – 5 punti come il Palmeiras – ha permesso agli Herons di sfidare i neocampioni d’Europa del PSG negli ottavi. Un match senza storia quello contro i parigini (4-0), che tuttavia non ha macchiato l’ottimo percorso di Messi e compagni. Più di così era impossibile fare.

Ora l’Inter Miami deve recuperare terreno nella classifica della Eastern Conference per consolidare il posto nei playoff: gli uomini di Javier Mascherano prima del Mondiale avevano collezionato due vittorie di fila contro Montreal e Columbus Crew, segnando ben 9 gol complessivi.

In attesa di recuperare alcune partite, in questo turno riaffronteranno i canadesi, sempre ultimi in classifica ma in ripresa rispetto a qualche settimana fa, come dimostrano i due successi nelle ultime tre giornate con NY City e Houston. Insomma, in Canada potrebbe non essere una passeggiata per l’Inter Miami, che dovrà pure fare i conti con la stanchezza: i gol, in ogni caso, non mancheranno e non è da escludere un match prolifico come quello di un mese fa, terminato 4-2 per il club della Florida. La sfida più interessante della notte però si gioca a Nashville, dove i padroni di casa ospitano la capolista della Eastern Conference, i Philadelphia Union. Tre le vittorie consecutive dei gialloblù, attualmente tra le squadre più in forma del torneo (non perdono da aprile). La sensazione è che per Phila, stordita dall’inaspettata sconfitta con Columbus, sarà molto complicato evitare la sconfitta.

Le previsioni sulle altre partite

Un’altra squadra che ha giocato il Mondiale per Club è Los Angeles: i californiani hanno raccolto a malapena un punto nel proprio girone, realizzando un solo gol ed uscendo praticamente subito. Il momento negativo è proseguito anche in patria: una settimana fa è arrivato il k.o. casalingo con i Vancouver Whitecaps (0-1), che li ha allontanati ulteriormente dal quarto posto.

Dopo aver detto addio a Giroud – l’ex attaccante del Milan ha rescisso il contratto – l’FC cercherà di invertire la rotta in Texas, ad Austin, contro un avversario che in casa non perde da inizio maggio.

Lo scontro di bassa classifica tra Real Salt Lake e St.Louis City promette scintille. Fiducia al club dello Utah, più costante rispetto agli uomini di David Critchley, sempre più in crisi e reduci da due sconfitte di fila. San Diego, da qualche turno a questa parte in vetta alla Western Conference, dovrebbe invece avere la meglio sugli Houston Dynamo, centrando il quinto successo consecutivo e tenendo a bada i Vancouver Whitecaps. Per chi infine va a caccia di gol, si possono prendere in considerazione Charlotte-Orlando City, Cincinnati-Chicago Fire e San Jose Earthquakes-New York Red Bulls.

MLS: possibili vincenti

Austin o pareggio (in Austin-Los Angeles FC)

Nashville (in Nashville-Philadelphia Union)

Real Salt Lake (in Real Salt Lake-St.Louis City)

San Diego (in San Diego-Houston Dynamo)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Charlotte-Orlando City

Cincinnati-Chicago Fire

Nashville-Philadelphia Union

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Charlotte-Orlando City

Montreal-Inter Miami

San Jose Earthquakes-New York Red Bulls

Comparazione quote

La vittoria di Nashville è quotata a 1.78 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” in Montreal-Inter Miami è quotato invece a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

