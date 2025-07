Pronostici marcatori MLS: la quadrupla da provare a quota 17

Pronostici marcatori MLS, nella notte tra sabato e domenica nel massimo campionato nordamericano si giocano dieci partite: ecco i possibili protagonisti.

Non si è mai fermata la MLS, neppure per lasciare spazio al Mondiale per Club, organizzato negli Stati Uniti. E nella notte tra sabato e domenica si giocherà il grosso della Week 19: dieci le partite in programma, tra cui un gustoso scontro diretto tra la terza e la prima della Eastern Conference, Nashville contro Philadelphia, separate da soli due punti. I gialloblù del Tennessee sono dietro ma sembrano stare meglio rispetto agli Union e le tre vittorie di fila con Chicago, New England e DC United lo confermano.

La punta di diamante di Nashville è l’attaccante inglese Sam Surridge, dal 2023 trasferitosi negli States dopo le esperienze in Inghilterra con Bournemouth, Swansea, Stoke City e Nottingham Forest.

Parliamo di un calciatore che quest’anno si sta letteralmente scatenando: è l’attuale capocannoniere della MLS con 16 reti, nessuno ha fatto meglio di lui. Anche l’ultima vittoria di Nashville è targata Surridge: un suo rigore ha deciso la sfida con il DC United una settimana fa (0-1). Sarà ovviamente il pericolo numero uno per la difesa di Philadelphia e non è da escludere che riesca a bucare la rete per la settima partita consecutiva.

L’altro giocatore da attenzionare è Cristian Arango dei San Jose Earthquakes, che vantano il secondo miglior attacco dopo San Diego. Il colombiano, a quota 10 reti, non è mai stato a digiuno per più di una partita nelle ultime settimane: può fare male alla retroguardia dei New York Red Bulls all’interno di un match che dovrebbe riservare diversi gol.

Pronostici marcatori MLS, Evander è on fire

In questo turno l’Inter Miami di Leo Messi si ritufferà nella MLS dopo l’avventura al Mondiale per Club. Non è trascorsa nemmeno una settimana dalla pesante sconfitta per 4-0 negli ottavi di finale con il PSG, batosta comunque prevedibile visto l’enorme divario tra le due squadre.

Gli Herons, ad ogni modo, sono stati gli unici tra le squadre della MLS a superare la fase a gruppi, un risultato non di poco conto. Adesso l’attenzione si sposta sul campionato: contro Montreal, battuta 4-2 un mese fa, potrebbe tornare a far festa il Pistolero Suarez, che nel precedente stagionale ha già rifilato 2 reti ai canadesi.

Ha il piede caldo, infine, il brasiliano Evander: grazie a una sua doppietta Cincinnati nello scorso fine settimana si è sbarazzato di Orlando, conquistando una vittoria importantissima. Il centrocampista ex Midtjylland è on fire: quattro gol nelle ultime due partite, conditi da un assist. La sua qualità sarà determinante nella sfida con i Chicago Fire, che in difesa non brillano particolarmente.

Ricapitolando: Surridge marcatore plus, Evander marcatore plus, Arango marcatore plus e Suarez marcatore plus su GoldBet hanno un valore di 17,03 volte la posta.