Pronostici Eliteserien 5 luglio: la capolista può allungare ancora

Eliteserien, il Viking primo in classifica è una macchina da gol e mette nel mirino l’undicesimo successo: in campo anche Molde e Bodo/Glimt.

Riuscirà il Viking a spezzare il duopolio Bodo/Glimt-Molde, che dal 2019 dominano incontrastati la Eliteserien, il massimo campionato norvegese, conquistando rispettivamente quattro e due titoli? In Norvegia è una domanda che si stanno ponendo in tanti dopo la strepitosa partenza del club della città di Stavanger, il cui ultimo trionfo risale al lontano 1991. Nelle prime 14 giornate di campionato gli uomini di Bjarte Lunde Aarsheim, pur avendo giocato qualche partita in più rispetto alle dirette concorrenti, sono primi da soli a quota 33 punti, a +7 sulla seconda. Una sola sconfitta, tre pareggi e ben dieci vittorie: un ruolino impeccabile.

Basta dare un’occhiata ai numeri per capire che la forza del Viking è nell’attacco: 38 le reti segnate finora, 14 in più del Bodo/Glimt per intenderci, per una media di quasi tre gol a partita. L’uomo-copertina è un centrocampista, che guarda tutti dall’alto verso il basso sia nella classifica dei gol (8) che in quella degli assist (6): stiamo parlando del croato – ma con la cittadinanza norvegese – Zlatko Tripic, autentico mattatore in questa prima parte di torneo.

Fermato dal Rosenborg (1-1) nell’ultimo turno – Tripic era assente per squalifica – il Viking dovrebbe tornare subito al successo contro lo Stromsgodset penultimo in classifica, allungando una serie positiva che va avanti da marzo e mettendo altri punti in cascina. L’obiettivo è provare ad ampliare il divario nei confronti della seconda, il Brann, impegnato in una trasferta potenzialmente ostica con l’HamKam. La squadra di Bergen è stata discontinua nell’ultimo periodo, alternando una vittoria ad una sconfitta, e rischia qualcosina ad Hamar.

Giocano lontano dal proprio pubblico anche Molde e Bodo/Glimt: i biancoblu hanno incassato tre sconfitte in cinque giornate e difficilmente riusciranno ad uscire indenni da Tromso contro un avversario che vince ininterrottamente da sei turni; meno complicato, sulla carta, l’impegno dei gialloneri, chiamati a battere il Kristiansund per recuperare posizioni in classifica (attualmente sono quinti, a -14 dal Viking ma con quattro fare in meno rispetto alla capolista).

Eliteserien: possibili vincenti

Valerenga o pareggio (in Valerenga-Fredrikstad)

Viking (in Viking-Stromsgodset)

Tromso o pareggio (in Tromso-Molde)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Viking-Stromsgodset

Kristiansund-Bodo/Glimt

Eliteserien: la partita da almeno un gol per squadra

HamKam-Brann

Comparazione quote

Il segno “1X” in Tromso-Molde è quotato a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” in HamKam-Brann è quotato invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI