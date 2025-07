I pronostici di sabato 5 luglio: Mondiale per Club, MLS e non solo

I pronostici di sabato 5 luglio, si chiudono i quarti di finale del Mondiale per Club e si gioca anche in MLS e altri campionati minori

Si chiudono stasera i quarti di finale del Mondiale per Club, in campo tutte squadre europee: c’è una sorta di finale anticipata tra PSG e Bayern Monaco e Real Madrid-Borussia Dortmund, rivincita della finale di Champions League giocata due stagioni fa.

Il Bayern Monaco è un po’ un tabù per il PSG: sei vittorie bavaresi negli ultimi sette precedenti ufficiali, tra cui quello dello scorso novembre nella fase a girone unico della Champions League, terminato 1-0 per Neuer e compagni. I parigini adesso però stanno decisamente meglio e si presentano a quest’appuntamento da favoriti: sarà complicato, tuttavia, tenere la porta inviolata contro un Bayern che vanta il miglior attacco del torneo (16 gol). Lo spettacolo, insomma, non dovrebber mancare ad Atlanta: almeno tre reti complessive e una per parte.

I pronostici sulle altre partite

Il Real Madrid è ancora un cantiere ma sta crescendo partita dopo partita, trovando automatismi ed iniziando a far vedere cose interessanti. La sensazione però è che il match con il Borussia Dortmund – i tedeschi non battono il Real dal 2014, perdendo gli ultimi quattro incontri compresa la finale di Champions 2024 – possa rivelarsi più complicato del previsto. I gialloneri stanno bene e renderanno le cose difficili ai Blancos in una gara da almeno una rete per parte. I gol non mancheranno come nell’ultimo precedente: lo scorso ottobre il Real ebbe la meglio 5-2 sui gialloneri nella fase a girone unico della Champions League.

In campo anche la Major League Soccer americana, in arrivo due over in Charlotte-Orlando City e Cincinnati-Chicago Fire. Stesso pronostico perHammarby-Värnamo dell’Allsvenskan.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + GOL in PSG-Bayern Monaco, Mondiale per Club, ore 18:00

Vincenti

VIKING (in Viking-Stromsgodset, Eliteserien, ore 16:00)

(in Viking-Stromsgodset, ore 16:00) INGHILTERRA (in Francia-Inghilterra, Europeo Femminile, ore 21:00)

(in Francia-Inghilterra, ore 21:00) REAL MADRID (in Real Madrid-Borussia Dortmund, Mondiale per Club, ore 22:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hammarby-Värnamo , Allsvenskan, ore 17:30

, Allsvenskan, ore 17:30 Charlotte-Orlando City , MLS, ore 01:15

, MLS, ore 01:15 Cincinnati-Chicago Fire, MLS, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

PSG-Bayern Monaco , Mondiale per Club, ore 18:00

, Mondiale per Club, ore 18:00 Kristiansund-Bodo Glimt , Eliteserien, ore 21:00

, Eliteserien, ore 21:00 Real Madrid-Borussia Dortmund, Mondiale per Club, ore 22:00

Il “clamoroso”

• PAREGGIO in Palmeiras-Botafogo, Mondiale per Club, ore 18:00