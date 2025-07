Wimbledon, i pronostici di venerdì 4 luglio: tutti i vincenti

Wimbledon: ecco i pronostici dei match in programma oggi, venerdì 4 luglio: i vincenti dei terzi turni per una quota succulenta

Terzi turno di Wimbledon. Prima dell’approdo agli ottavi di finale. E ci sono diverse partite in programma, ovvio, alcune appaiono già indirizzate, alcune un po’ meno.

Certo, fino al momento, sia nel tabellone maschile che in quello femminile le sorprese non sono di certo mancate. Anzi, alcuni big hanno già salutato l’erba londinese, altri hanno avuto e sembra possano avere fino alle semifinali, almeno, un percorso facile, netto. Vabbè, questione di fortuna. Detto questo, andiamo a vedere i nostri pronostici per le partite in programma oggi, venerdì 4 luglio.

Wimbledon: i pronostici del 4 luglio

Rublev in questo terzo turno se la dovrà vedere contro Mannarino. Il numero 14 del Mondo contro il numero 123. Insomma, anche se come abbiamo detto prima ci sono state delle sorprese in questo torneo, ci pare un match abbastanza indirizzato anche per via dei precedenti, che in totale sono 4: in tre occasioni ha vinto Andrey. Lo farà anche oggi.

Continuiamo, invece, con Fonseca: il brasiliano giocherà il derby sudamericano contro il cileno Jarry. Alla sua seconda stagione sull’erba, il numero 54 della classifica Atp, ha vinto in maniera prepotente le prime due sfide di questo Wimbledon e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sta dimostrando di avere delle qualità importanti, sia tecniche che fisiche, e soprattutto la voglia di crescere ancora. Ci riuscirà.

Passiamo poi che Khachanov, in quella che contro Borges è una delle partite più interessanti di questa giornata. Fisicamente, il russo che chiude la top 20 mondiale, sta benissimo perché fino ad oggi ha avuto sempre delle partite abbastanza dure che è riuscito alla fine sempre a portare a casa. Un segnale quello di non perdere mai la lucidità, un segnale da tenere davvero in considerazione. Quindi ci pare abbastanza evidente possa arrivare un’altra vittoria.

Chiudiamo il quadro con i match tra Norrie e l’italiano Bellucci (numero 73 mondiale) e Fritz che affronta Davidovich Fokina. Ci sono dei favoriti, ovvio, quelli che stanno avanti in classifica (e non solo per quello). Ma in questo caso andare incontro ad un pronostico secco è assai più complicato, quindi optiamo per un over 39,5 games in entrambi in casi.

Quindi: Fonseca, Khachanov e Rublev vincenti, e over 39,5 games i match di Fritz e Norrie, su Goldbet hanno un valore di 8,53 volte la posta in gioco.