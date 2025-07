Pronostico Real Madrid-Borussia Dortmund: non ci riesce da oltre dieci anni

Real Madrid-Borussia Dortmund è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca sabato alle 22:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico.

Una prestazione non brillante ma efficace martedì scorso ha permesso al Real Madrid di staccare il pass per i quarti del Mondiale per Club, dove se la vedrà con il Borussia Dortmund nella riedizione della finale della Champions League 2024.

I Blancos, dicevamo, si sono imposti 1-0 sulla Juventus grazie ad un gran secondo tempo: dopo aver faticato nel primo e rischiando pure di subire gol, la squadra di Xabi Alonso è salita in cattedra mettendo a ferro e fuoco la difesa bianconera e sbloccando il match con un potente colpo di testa del canterano Gonzalo Garcia – capocannoniere finora con 3 reti – bravo ad intercettare un cross dell’ex Liverpool Alexander-Arnold, che ha in parte riscattato le prestazioni deludenti nella fase a gironi. Il giovane tecnico basco può essere soddisfatto del percorso che hanno fatto finora i suoi uomini negli States, pur restando consapevole che ci sia ancora tanto lavoro da fare per portare a termine la “rivoluzione”. Tante novità, nel frattempo, sono state già apportate dal tecnico che ha condotto il Leverkusen in cima alla Bundesliga: le innovazioni tattiche (sdoganata la difesa a tre) stanno dando i loro frutti e ne stanno beneficiando anche giocatori – Arda Guler in primis, impiegato nell’inedito ruolo di mezzala in un centrocampo a 5 – che nella gestione Ancelotti vedevano pochissimo il campo.

Niente scontro tra fratelli

A questa sfida ci arriva in fiducia pure il Borussia Dortmund, ancora imbattuto dopo quattro partite. I gialloneri hanno fatto registrare un pareggio (0-0 all’esordio con il Fluminense) e tre vittorie. L’ultima è arrivata martedì scorso contro gli ostici messicani del Monterrey, rispediti a casa da una doppietta dell’implacabile Guirassy.

Sì, è vero, il Real Madrid sarò il primo test “vero” per la squadra di Niko Kovac, ma i miglioramenti del Borussia sono sotto gli occhi di tutti. Il tecnico di origini croate, subentrato a Nuri Sahin a gennaio, ha rimesso le cose a posto e lo dimostra il fatto che, tenendo conto anche del finale della scorsa stagione, Kobel e compagni non perdono da aprile e che con il Monterrey hanno conquistato l’undicesimo risultato utile consecutivo. Kovac contro le Meregues dovrà fare a meno di uno dei grandi protagonisti del Mondiale giallonero, Jobe Bellingham, acquistato un mese fa dal Sunderland. Niente scontro con il fratello Juve per via della squalifica.

Come vedere Real Madrid-Borussia Dortmund in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Real Madrid-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 22:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Il Real Madrid è ancora un cantiere ma sta crescendo partita dopo partita, trovando automatismi ed iniziando a far vedere cose interessanti. La sensazione però è che il match con il Borussia Dortmund – i tedeschi non battono il Real dal 2014, perdendo gli ultimi quattro incontri compresa la finale di Champions 2024 – possa rivelarsi più complicato del previsto. I gialloneri stanno bene e renderanno le cose difficili ai Blancos in una gara da almeno una rete per parte. I gol non mancheranno come nell’ultimo precedente: lo scorso ottobre il Real ebbe la meglio 5-2 sui gialloneri nella fase a girone unico della Champions League.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Borussia Dortmund

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen; Alexander-Arnold, Arda Güler, Valverde, Bellingham, Fran García; Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson; Sabitzer, Guirassy, ​​Adeyemi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1