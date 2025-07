Pronostico PSG-Bayern Monaco: tabù da sfatare per i campioni d’Europa

PSG-Bayern Monaco è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca sabato alle 18:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico.

Il PSG negli ottavi ha fatto un sol boccone dell’Inter Miami dell’ex Messi, realizzando quattro gol nel giro di 45 minuti ed archiviando la pratica già nel primo tempo: tutto troppo facile. Un punteggio così largo da consentire alla squadra di Luis Enrique di abbassare quasi completamente i ritmi nella ripresa, in cui l’allenatore spagnolo ha effettuato pure diversi cambi con l’obiettivo di dosare il minutaggio dei titolarissimi. Si è rivisto anche Dembélé, assente nella fase a gironi del Mondiale per Club a causa di un infortunio.

I bookmaker nel frattempo continuano a considerare i campioni d’Europa in carica nettamente favoriti per la vittoria finale, davanti a Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco. Saranno proprio i bavaresi i loro prossimi avversari nei quarti: l’accoppiamento sicuramente più “nobile”, con la vincente che potrebbe addirittura ritrovarsi di fronte il Real in semifinale (i Blancos dovranno prima superare lo scoglio Borussia Dortmund).

Tornano dal 1′ Musiala e Dembélé?

Il Bayern Monaco viene dal pirotecnico 4-2 con il Flamengo, che ha messo a dura prova la squadra di Vincent Kompany. No, non è stata una passeggiata per i campioni di Germania, checché ne dica il risultato finale: il doppio svantaggio, infatti, non ha demoralizzato il Mengao, rientrato in partita a inizio ripresa grazie ad un rigore di Jorginho. Poi c’ha pensato il solito Kane (doppietta) nell’ultimo quarto d’ora a scacciare i fantasmi di una possibile rimonta brasiliana.

Troppe le occasioni concesse dai bavaresi ai rossoneri: errore da non ripetere contro una squadra come il PSG, pronto ad approfittare di ogni minima indecisione della difesa del Bayern, che finora è riuscito a tenere la porta inviolata solo nel 10-0 contro gli amatori neozelandesi dell’Auckland City. Kompany intanto ha salutato Sané, diventato un giocatore del Galatasaray dal 1 luglio, e difficilmente potrà contare su Coman: il giustiziere del PSG nella finale di Champions League 2020 è uscito zoppicando dal match con il Flamengo. Tuttavia, tornerà dal 1′ il recuperato Musiala, entrato nel secondo tempo con i rossoneri. Dall’altro lato, Luis Enrique si augura di poter schierare Dembélé dall’inizio, anche se il francese non è ancora al 100%.

Come vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra PSG e Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Il pronostico

Il Bayern Monaco è un po’ un tabù per il PSG: sei vittorie bavaresi negli ultimi sette precedenti ufficiali, tra cui quello dello scorso novembre nella fase a girone unico della Champions League, terminato 1-0 per Neuer e compagni. I parigini adesso però stanno decisamente meglio e si presentano a quest’appuntamento da favoriti: sarà complicato, tuttavia, tenere la porta inviolata contro un Bayern che vanta il miglior attacco del torneo (16 gol). Lo spettacolo, insomma, non dovrebber mancare ad Atlanta: almeno tre reti complessive e una per parte.

Le probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1