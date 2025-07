Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund: quattro quasi ammoniti plus

Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund: oltre i marcatori ecco quattro quasi ammoniti plus per il match in programma nella tarda serata di sabato

Sarà la quarta e ultima partita che chiuderà di fatto i quarti di finale di questo Mondiale per Club. E arrivati a questo punto della manifestazione nessuno ha realmente voglia di tornare a casa dopo aver passato un mese negli Stati Uniti, a temperature assurde, e aver giocato delle partite decisamente meno importanti di questa.

Quindi, tra Real Madrid e Borussia Dortmund, ci aspettiamo una gara senza esclusione di colpi, ci aspettiamo una sfida vera tra due squadre che hanno voglia di arrivare in fondo. Questo match verrà arbitrato dal brasiliano Abatti, in 109 presenze in carriera nel campionato brasiliano ha estratto 509 cartellini gialli. Una media importante. Mentre, in questo Mondiale per Club, ha arbitrato due volte estraendo altri due cartellini gialli. Uno a partita quindi come media. Però in questo articolo a noi interessa soprattutto che di falli ne fischi. E poi se estrae il giallo va bene uguale. Detto questo andiamo a vedere le nostre scelte.

Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund: le nostre scelte

Partiamo dai madrileni: come detto nell’articolo riguardante l’articolo dei marcatori e dei tiratori in porta, dietro il Real Madrid deve ancora trovare le giuste misure. E quindi uno tra Rudiger e Huijsen potrebbe anche trovarsi fuori posizioni. Scegliamo il giovane difensore spagnolo, autore di tre contrasti contro i bianconeri. Però l’attacco del Dortmund non è quello della Juve: c’è qualità e velocità. Quindi sì, potrebbe almeno commettere un paio di infrazioni.

Non ha fatto benissimo contro la Juve, lo abbiamo visto. Non sta nelle migliori condizioni possibili sotto il profilo fisico, dopo una stagione lunghissima che gli ha fatto perdere la lucidità. E Vinicius, con il rientro di Mbappé, dovrà cercare soprattutto di servire il compagno di reparto per mandarlo in porta. Quindi molto sacrificio sulla corsia sinistra. Oltre questo, ovvio, ci sono i numeri della sua stagione sotto il profilo dei cartellini che sono davvero importanti, confermati anche in questo Mondiale: quattro presenze, un giallo. Non dovrebbe prenderlo il cartellino, ma almeno due falli li potrebbe commettere.

Andiamo invece adesso a vedere le nostre scelte per quanto riguarda il Borussia Dortmund. E il primo nome è quello di Ryerson, esterno difensivo, che gioca largo nel centrocampo a quattro che Kovac disegna ogni match. Un giocatore che se la dovrà vedere presumibilmente contro Bellingham oppure contro Vinicius. Quindi a rischio ovvio.

Infine chiudiamo con Bensebaini: gialli a volontà e falli a volontà. Fino al momento in queste partite del Mondiale ha quasi sempre “centrato” l’obiettivo, vale a dire quello di commettere almeno due infrazioni.

Quindi: Huijsen quasi ammonito plus, Vinicius quasi ammonito plus, Ryerson quasi ammonito plus e Bensebaini quasi ammonito plus, su GoldBet, hanno un valore di 13,94 volte la posta.