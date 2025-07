Pronostici PSG-Bayern Monaco: quattro quasi ammoniti plus a quota 19

Pronostici Psg-Bayern Monaco: partita vera e quattro quasi ammoniti plus di un match che vede due squadre che vogliono andare avanti. Le nostre scelte

Sarà partita vera, con una squadra favorita e una che, però, ha tutte le qualità di poter ribaltare il pronostico. Psg e Bayern Monaco nel pomeriggio di sabato si affrontano in un match che vale l’accesso alla semifinale del Mondiale per Club. Un match che quindi conta, eccome, anche per le società che possono incassare un bel po’ di milioni di euro.

Ci arrivano a questo appuntamento in maniera diverse le due formazioni. Vittoria senza nessun tipo di problema per gli uomini di Luis Enrique contro l’Inter Miami; difficoltà per quanto riguarda i tedeschi contro il Flamengo. Poi alla fine, a mettere le cose a posto, ci ha pensato il solito Harry Kane. Ma è anche vedendo queste due partite che abbiamo scelto quattro nomi di possibili ammoniti. Oppure di gente che nel corso della partita potrebbe commettere almeno due falli.

Pronostici Psg-Bayern Monaco: le nostre scelte sui quasi ammoniti

Dietro nel Psg giocherà Pacho, un difensore tutto d’un pezzo che anche nella sfida contro la squadra di Messi – una sfida che di fatto si è chiusa in 45 minuti – è riuscito a commettere almeno due falli. E se li ha fatti in una gara del genere, senza nessuna possibilità che potesse finire in un modo diverso rispetto alla vittoria della sua squadra, crediamo che li possa commettere anche contro il Bayern Monaco che lì davanti ha quell’uomo che abbiamo citato prima.

Doue anche, in attacco, è quello che ha commesso un paio di infrazioni nella gara contro il Miami. E in generale ha fatto anche 14 contrasti. Il primo difensore, si usa dire in questo modo, il primo uomo che va a cercare il recupero del pallone. Se è in ritardo anche di un millesimo di secondo c’è sempre fallo.

Continuiamo, adesso, con gli uomini del Bayern Monaco e il primo che ci viene in mente, anzi il primo che viene fuori dai numeri, è Goretzka. Quattro falli commessi contro il Flamengo, 13 contrasti effettuati, un giocatore che si è messo lì a coprire tutto il campo. Un giocatore che contro il Psg potrebbe andare seriamente in difficoltà. Chiudiamo infine la nostra quadrupla con Tah: ammonito nella gara contro i brasiliani, il difensore potrebbe avere moltissimi problemi nel cercare di fermare i veloci attaccanti del Psg.

Quindi, il riepilogo: Pacho quasi ammonito plus, Doue quasi ammonito plus, Goretzka quasi ammonito plus e Tah quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 18,52 volte la posta.