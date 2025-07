Pronostici PSG-Bayern Monaco: marcatori e tiri in porta

Pronostici Psg-Bayern Monaco: un quarto di finale bellissimo e chi vince ha serie possibilità di arrivare in fondo a questa manifestazione. Ecco le nostre scelte

Il Psg è campione d’Europa. Il Bayern Monaco ha vinto il campionato e vorrebbe piazzare un’altra vittoria, la prima in questo Mondiale per Club così allargato. Un match importante e chi vince, anche per l’autostima che un’affermazione si porterà dietro, potrebbe arrivare davvero in finale.

Un derby europeo dall’altra parte del Mondo che ha comunque una formazione favorita e non potrebbe essere altrimenti. Non tanto per quello che ha fatto vedere in questa manifestazione, ma soprattutto per quello che ha fatto vedere nel corso di un’annata strepitosa che ha portato al Triplete, una cosa Luis Enrique aveva già fatto quando guidava il Barcellona. Detto questo, è evidente che i parigini abbiano più possibilità di arrivare in fondo a questa manifestazione. Anche se, il Bayern, venderà cara la pelle.

Pronostici Psg-Bayern Monaco, le nostre scelte

E quindi, chi segna? A questa domanda non possiamo che rispondere con un nome che conosciamo benissimo ma che difficilmente ricordiamo come si scrive. E quindi lo scriviamo a metà. Parliamo di Kvara, ex Napoli da gennaio a Parigi, che ha avuto un impatto incredibile con la sua nuova squadra. Un giocatore che ha immediatamente fatto capire a tutti di essere in grado di tenere alcuni ritmi e di essere in grado di stare con i grandi d’Europa. Da lui uno si aspetta sempre la giocata giusta, noi ci aspettiamo un gol.

E ci aspettiamo almeno due conclusioni nello specchio della porta da parte di Doue. Sì, perché il Bayern ha evidenti problemi sulle corsie esterne difensive con uomini che andrebbero cambiati in questa sessione di mercato. Il giovanissimo attaccante di Luis Enrique, invece, che ha una freschezza clamorosa, potrebbe andare a nozze. E piazzare come sta riuscendo le sue giocate.

Infine chiudiamo la tripla, con un quota bomba totale, con almeno una conclusione dentro lo specchio della porta di Goretzka. In gol in questo Mondiale per club, il centrocampista del Bayern è uno che ha i tempi di inserimento giusti, che molto spesso riesce a eludere la marcatura avversaria, che riesce con regolarità a trovarsi nel posto giusto nel momento giusto anche sulle palle inattive. Insomma, un giocatore da tenere in considerazione.

Quindi, ricapitolando: Kvara marcatore plus, Dou over 1,5 tiri in porta plus e Goretzka over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 14,64 volte la posta.