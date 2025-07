Pronostici Palmeiras-Chelsea: marcatore e tiri in porta di una partita che la squadra di Maresca dovrebbe riuscire a portare a casa. Le nostre scelte

Secondo il super computer Opta, quello che analizza tutti i dati dei calciatori e via discorrendo, il Chelsea è la squadra che ha maggiori percentuali per arrivare in fondo a questa manifestazione. Non solo, la truppa guidata da Enzo Maresca è quella sempre secondo questo studio che può davvero alzare al cielo questo trofeo.

Insomma, contro il Palmeiras, arrivato ai quarto dopo aver superato il Botafogo nel derby tutto brasiliano, sembra essere spacciato. Beh, non è che serva il computerone a dircelo, basta andare a vedere quelli che sono gli uomini che scenderanno in campo per mettere in evidenza uno strapotere tecnico e fisico dei londinesi. Detto questo, adesso andiamo a vedere chi sono gli uomini che in questa partita si potrebbero rivelare decisivi.

Pronostici Palmeiras-Chelsea: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. Uno dei migliori in campo contro il Benfica negli ottavi di finale, uno dei migliori in campo, sempre, anche durante la fase a gironi. Ma di gol nemmeno l’ombra e crediamo che sia arrivato il momento di Cole Palmer. Ha calciato sei volte in porta contro i lusitani, ha dimostrato di avere il piede caldo e la sensazione è che abbia aggiustato la mira. Preso le misure. Quindi nel match contro il Palmeiras è lui il nostro prescelto per quanto riguarda il pronostico marcatore plus.

Andiamo adesso di tiri in porta. Cucurella da gennaio a questa parte, quando Enzo Maresca ha deciso di cambiare atteggiamento tattico sfruttando soprattutto la corsa dell’esterno spagnolo, arriva in porta con una regolarità disarmante. Due tiri dentro lo specchio contro il Benfica, diversi gol nella seconda parte di stagione e diverse conclusione nei pali. Lo spagnolo poi, essendo molto forte tecnicamente, quando arriva da quelle parti la porta la centra sempre. Insomma, ci affidiamo a lui.

Per quanto riguarda il Palmeiras, invece, avendo pochissime possibilità di andare avanti in questo torneo, tutta la pressione sarà sulle spalle di Estevao. Il giovanissimo calciatore, uno dei più forti della rosa entrato anche nel mirino delle big europee, vuole chiudere al meglio questa competizione. Anzi, a dire il vero spera di essere decisivo. Ci proverà almeno una volta dentro lo specchio della porta.

Palmer marcatore plus, Cucurella over 0,5 tiri in porta plus e Estevao over 0,5 tiri in porta plus fanno una quota totale di 11.53 su Goldbet.