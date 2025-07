Pronostico Sinner-Vukic: i due precedenti parlano chiaro

Sinner-Vukic è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

È rimasto poco meno di due ore in campo Jannik Sinner nel derby azzurro con Luca Nardi. Un’ora e 48 minuti, per essere più precisi: tanto ha impiegato il numero uno al mondo per archiviare la pratica e mandare a casa il tennista pesarese. Si è allungata a 15, dunque, la striscia di vittorie di Sinner contro gli italiani, come al solito implacabile ogni volta che affronta un suo connazionale.

Nessuna sbavatura stavolta per l’altoatesino, reduce dalla delusione di Halle. Solamente sette i game concessi a Nardi (6-4 6-3 6-0), che non è mai riuscito a mettere in difficoltà il nativo di San Candido. Non era affatto scontato che filasse tutto così liscio, soprattutto dopo la notizia della separazione da Panichi e Badio, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista, che aveva funestato la vigilia del suo debutto a Londra.

Un Sinner concentrato, sul pezzo, voglioso di riscatto. Nel secondo turno lo attende l’australiano (ma di chiare origini serbe) Aleksandar Vukic, numero 93 al mondo che l’azzurro ha già incrociato due volte in passato ed in entrambe le occasioni sul cemento. Identico anche il punteggio finale: 2-0 nel 2021 ad Adelaide e 2-0 a Sofia nel 2022. Due vittorie nettissime, con Vukic capace di raccogliere soltanto undici game. Il tennista aussie nella prima uscita a Wimbledon 2025 ha avuto la meglio sul taiwanese Chun-Hsin Tseng (6-3 6-4 4-6 7-6) soffrendo esclusivamente nel terzo set.

Non è positivo il bilancio di Vukic nell’anno solare: sei vittorie e 15 sconfitte per il classe 1996, che in uno Slam non è mai andato oltre il terzo turno (Australian Open 2025). I momenti migliori, insomma, sembrano essere alle spalle: non si è mai più avvicinato alla 48esima posizione nel ranking, raggiunta ormai nel lontano 2014.

Il match valido per il secondo turno di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic sarà trasmesso giovedì 3 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare ha previsto un canale interamente dedicato allo Slam su erba, Sky Sport Tennis (canale 203), attraverso il quale si possono seguire i match più importanti del girono in diretta, con approfondimenti e speciali per rimanere sempre aggiornati. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 17:20.

Il pronostico

Vukic sull’erba ha più esperienza rispetto a Nardi ed è per questo motivo che ci aspettiamo una sfida meno netta, da almeno 28 game complessivi. L’azzurro dovrebbe comunque riuscire a prevalere in tre set.