Pronostico Palmeiras-Chelsea: altra insidia brasiliana per i Blues

Palmeiras-Chelsea è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico.

Il Chelsea è l’unica squadra del Vecchio Continente “sopravvissuta” nel lato sinistro del tabellone della fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club, quello che ha riservato le maggiori sorprese con le eliminazioni inaspettate di Inter e Manchester City.

I londinesi diventano a questo punto i favoriti per l’accesso alla finalissima della manifestazione internazionale rivoluzionata dalla Fifa a partire da quest’edizione. Ma le insidie non sono poche: gli uomini di Enzo Maresca, che hanno convinto solamente in parte, dovranno fare molta attenzione ad avversari che hanno già dimostrato di avere le carte in regola per creare grattacapi alle big d’Europa. Per esempio il Palmeiras, con cui si contenderà un posto in semifinale: sabato scorso il Verdao di Abel Ferreira è uscito vittorioso dalla battaglia con il Botafogo nel derby brasiliano, spuntandola 1-0 ai supplementari grazie ad una rete dell’ex Bayer Leverkusen Paulinho, entrato nella ripresa. Una vera e propria gara di nervi, in pieno stile “Brasileirao”: l’arbitro, com’era prevedibile, ha estratto diversi cartellini, compreso il rosso sventolato nel secondo tempo supplementare al difensore centrale Gustavo Gomez, che sarà così costretto a saltare il quarto con il Chelsea.

Estevao contro il suo prossimo club

Negli ottavi sono dovuti ricorrere all’extra time pure Fernandez e compagni, riacciuffati da un coriaceo Benfica al minuto 95′ grazie ad un rigore trasformato da Di Maria, alla sua ultima partita con le Aguias.

L’espulsione di Prestianni nel primo tempo supplementare però ha fatto crollare il “castello” lusitano e nel giro di pochi minuti il Chelsea ha dilagato, segnando tre gol (è finita 4-1) con Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall, finiti nel tabellino dei marcatori insieme a James.

I Blues hanno già affrontato una squadra brasiliana in questo Mondiale per Club e non è finita benissimo: nel girone il Flamengo ha avuto la meglio 3-1 sugli inglesi, rifilandogli una sonora batosta. Maresca, memore di ciò, difficilmente prenderà l’impegno sottogamba: contro il Palmeiras ritroverà Nicolas Jackson in attacco ma non sarà a disposizione Caicedo per somma di ammonizioni. Nel Verdao, invece, oltre a Gomez mancherà pure Piquerez, anche lui squalificato. Ferreira punterà forte sul classe 2007 Estevao, che – ironia della sorte – avrà il compito di dare un dispiacere al suo prossimo club, che l’ha appena acquistato per 34 milioni più 23 di bonus.

Il pronostico

Palmeiras e Chelsea si sono già sfidate in un’edizione del Mondiale del Club, anche abbastanza recente: nella finale del 2022 i londinesi ebbero la meglio 2-1 dopo i supplementari, al termine di un match molto teso e combattuto, in cui ai brasiliani – sulla loro panchina c’era sempre Abel Ferreira – alla fine saltarono pure i nervi, chiudendo in inferiorità numerica. Crediamo che il copione di questa sfida possa essere simile: Blues favoriti per la qualificazione ma il Verdao con la sua organizzazione tattica dovrebbe dare filo da torcere agli uomini di Maresca in una gara che potrebbe anche protrarsi oltre i 90 regolamentari. Occhio ai gialli: si affrontano infatti due tra le squadre più fallose del torneo (14 a testa).

Le probabili formazioni di Palmeiras-Chelsea

PALMEIRAS (3-4-3): Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs; Mayke, Rios, Martinez, Vanderlan; Allan, Vitor Roque, Estevao.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Badiashile, Colwill, Cucurella; Essugo, Lavia; Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1