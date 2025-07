Pronostico Fluminense-Al Hilal: occasione unica per le due sorprese

Fluminense-Al Hilal è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca venerdì alle 21:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico.

Tutti si aspettavano la rivincita della finale Champions 2023, tra Inter e Manchester City. Ed invece a superare il turno sono stati due club non europei, il Fluminense dell’ex meteora della Roma Renato Portaluppi e l’ambiziosissimo Al-Hilal, da inizio giugno guidato da Simone Inzaghi. Brasile da una parte e Arabia Saudita dall’altra. In barba a chi pensava che le squadre provenienti da altri continenti non avrebbero avuto nessuna chance una volta terminata la fase a gruppi.

Il Fluminense, a sorpresa, negli ottavi si è preso lo scalpo dell’Inter. E l’ha fatto giocando una gran partita, in cui ha sfruttato dall’inizio alla fine le difficoltà dei nerazzurri, all’alba di un nuovo ciclo ed apparsi logorati dal punto di vista atletico. Il Tricolor ha brillato nuovamente in fase di non possesso, come aveva già fatto nel girone fermando il Borussia Dortmund: messa la museruola anche all’attacco interista in un match deciso dai gol di Cano ed Hercules (0-2), segnati rispettivamente al 3′ del primo tempo ed in pieno recupero.

Un Fluminense che ha dimostrato nel complesso di avere più fame rispetto a Lautaro Martinez e compagni e di stare meglio sul piano fisico, nonostante l’età media alta della rosa. I campioni della Copa Libertadores 2023 ora hanno la concreta opportunità di arrivare in semifinale – traguardo che sembrava precluso ad inizio torneo – in una parte di tabellone in cui delle big d’Europa c’è rimasto solamente il Chelsea.

Immediato l’impatto di Inzaghi

Occasione enorme anche per l’Al-Hilal: quella dei sauditi, se vogliamo, è stata un’impresa ancora più grande ed ancora più difficile da pronosticare.

Incredibile l’impatto che ha avuto l’ex allenatore dell’Inter, capace di trasferire i suoi concetti nel giro di pochi giorni ad un gruppo reduce da una stagione complicata. Il club di Riad invece ha lasciato tutti a bocca aperta, eliminando una delle principali favorite nonché una di quelle che aveva fatto meglio nella fase a gironi.

L’Al-Hilal, già apparso in salute nelle tre gare precedenti – è arrivato secondo dietro al Real Madrid e davanti a Salisburgo e Pachuca – ha saputo colpire al momento opportuno la difesa non irresistibile del City, perforata addirittura in quattro occasioni all’interno di un pirotecnico 4-3 che si è protratto fino ai tempi supplementari. Grandi protagonisti i due brasiliani Malcom e Marcos Leonardo – quest’ultimo autore di una doppietta – e l’ex Napoli Koulibaly. Nel complesso ha girato tutta la squadra, esemplare nell’approffittare dei difetti strutturali della corazzata di Pep Guardiola, messo in difficoltà da Inzaghi anche nella sopracitata finale del 2023. Ha dato subito i frutti sperati il passaggio alla difesa a tre, marchio di fabbrica del tecnico piacentino.

Come vedere Fluminense-Al Hilal in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Fluminense-Al Hilal è in programma venerdì alle 21:00 (ora italiana) al Camping World Stadium di Orlando. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Nessun precedente tra le due squadre, che si affronteranno per la prima volta a Orlando. Di poco favoriti gli uomini di Simone Inzaghi. Che, nel complesso, hanno più qualità rispetto al Fluminense e sono reduci dalla vittoria più importante della loro storia contro uno dei migliori club della Premier League. L’Al-Hilal sarà tuttavia costretto ad impostare una partita completamente diversa da quella con il City: i brasiliani lasceranno con ogni probabilità il pallino nelle mani dei sauditi, puntando sull’organizzazione difensiva e sulle ripartenze. Non è da escludere che stavolta le reti complessive saranno meno di tre.

Le probabili formazioni di Fluminense-Al Hilal

FLUMINENSE (3-4-1-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Xavier, Hercules, Bernal, Fuentes; Nonato; Arias, Cano.

AL-HILAL (5-4-1): Bono; Joao Cancelo, Koulibaly, Ruben Neves, Renan Lodi, Al-Harbi; Malcom, Milinkovic-Savic, Kanno, N. Al-Dawsari; Marcos Leonardo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1