Pronostici Fluminense-Al Hilal, marcatore e tiri in porta del quarto di finale che si gioca venerdì sera alle 21: ecco le nostre scelte

Doveva essere Inter-Manchester City. Sarà Fluminense-Al Hilal. Sì, perché le due squadre favorite negli ottavi di finale hanno avuto la meglio e adesso si giocano con merito l’accesso alla semifinale di questo Mondiale per Club che è entrato, ormai, nella fase calda.

Una partita di grande cuore, di grandissima attenzione difensiva, e di ripartenze letale quella fatta dai brasiliani contro i nerazzurri. Una gara di coraggio, di tecnica, di velocità, quella impostata dalla formazione di Simone Inzaghi che ha avuto un grandissimo carattere nel riuscire a ribaltare la situazione e poi chiuderla nei supplementari. Insomma, è una sfida realmente aperta a qualsiasi risultato ma andando a vedere solamente quei calciatori che ci sono nelle due rose, possiamo affermare che gli arabi partono leggermente avanti nel nostro pronostico. Qui, alla fine, andiamo a vedere la tripla con marcatore e possibili tiratori in porta.

Pronostici Fluminense-Al Hilal: le nostre scelte

Andiamo di tripla, senza pensare al quarto uomo da inserire. Andiamo di tripla e come marcatore scegliamo Marcos Leonardo, attaccante della squadra di Simone Inzaghi. Un brasiliano che aveva estimatori in Italia, che è passato dal Benfica, prima di andare a giocare in Arabia. Un attaccante atipico, rispetto a quelli che di solito vediamo in Brasile. Un attaccante che vive per il gol, che sottoporta è letale, che si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. Con una doppietta ha steso Guardiola. Si potrebbe ripetere.

Una grossa mano, soprattutto nella seconda rete, gliel’ha data Milinkovic-Savic che come al solito è abilissimo negli inserimenti. Ha colpito di testa l’ex Lazio e la respinta ha regalato il tap-in al calciatore citato prima. Non solo di testa, sfruttando quella straripante forza fisica, ma anche con i piedi il serbo è in grado di trovare la porta avversaria. Per lui almeno due tiri in porta, dentro lo specchio ovvio.

Stesso pronostico anche per Arias: contro la difesa dell’Inter è andato a nozze. Non solo ci ha provato due volte dentro i pali della porta difesa da Sommer, ma in generale, nell’ottavo di finale, è stato quello che ha calciato di più della sua squadra: 4 volte, le altre due fuori dallo specchio.

Quindi, ricapitolando: Marcos Leonardo marcatore plus, Milinkovic-Savic over 1,5 tiri in porta plus e Arias over 1,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 12,88 volte la posta.