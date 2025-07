Pronostico Fonseca-Brooksby: il brasiliano vince la maratona

Fonseca-Brooksby è una partita valida per il secondo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico

Non si sono mai affrontati questi due tennisti in carriera: il brasiliano Fonseca affronta l’americano Brooksby per la prima volta. Debutto eccellente per il verdeoro nel primo turno di questo torneo: tre a zero contro Fearneley in un match che praticamente non ha mai avuto nessuna storia. Insomma, quando si comincia bene si è sempre a metà dell’opera.

Molto più semplice invece il debutto dell’americano che, come era ampiamente pronosticabile, ha avuto la meglio contro l’olandese Griekspoor: solamente all’inizio del secondo set ha avuto qualche difficoltà, poi ha resistito, ha rimontato, e ha chiuso relativamente presto il match. Insomma, una sfida tra due tennisti che stanno bene, almeno sulla carta.

Certo, la qualità di Fonseca la conosciamo tutti. Il brasiliano quando sta bene può riuscire realmente a mettere in difficoltà diversi colleghi e pensare che possa uscire già al secondo turno è quasi impossibile. Non essendoci però dei confronti diretti non si può mai dire. Ovvio che lo statunitense cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà il rivale, e magari potrebbe fare anche un mezzo scherzetto. Ma per il pronostico andiamo sotto.

Dove vedere Fonseca-Brooksby in diretta tv e streaming

Il match Fonseca-Brooksby valido per il secondo turno di Wimbledon, sarà trasmesso mercoledì 2 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. Il match dovrebbe iniziare alle 12:30.

Fonseca-Brooksby: il pronostico

Fonseca favorito e che alla fine dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria. Il brasiliano tecnicamente è molto più forte dell’americano e anche al servizio potrebbe creare più di un problema al rivale. Essendo il primo scontro diretto tra questi due atleti non abbiamo una misura di riferimento, ma anche Brooksby sta bene sotto l’aspetto fisico quindi potrebbe pure approfittare di qualche passaggio a vuoto che tutti i tennisti, fisiologicamente, hanno durante un incontro. Quindi il match si potrebbe chiudere con una vittoria di Fonseca in quattro set, almeno.