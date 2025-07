Pronostico Belgio-Italia Femminile: le azzurre partono col piede giusto

Belgio-Italia è valida per la prima giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Nell’ultimo precedente che conta tra Italia e Belgio, sono state le nostre avversarie di giovedì pomeriggio ad avere la meglio. Una partita, sempre all’Europeo – quello in Inghilterra – che ha sancito l’eliminazione azzurra dalla manifestazione. Era la terza e ultima gara del girone, ma è stata, quella, una partita dominata in lungo e in largo dalle azzurre, che hanno pagato carissima una disattenzione a inizio ripresa.

Sono cambiate tantissime cose da quel momento. Adesso c’è un’Italia consapevole, cresciuta a livello esponenziale, anche grazie al nuovo commissario tecnico Andrea Soncin che ha preso il posto di Milena Bertolini. Dopo il Mondiale fallimentare in Australia, le azzurre hanno cambiato passo e mentalità. Se la giocano contro tutte con la voglia di vincere, se la giocano anche con la Spagna campione del Mondo (in Nations League) vincendo e dettando legge. Quindi sì, possiamo dire che questa squadra ha come obiettivo minimo quello di arrivare ai quarti di finale (confermato pure dalla federazione) e ha, pure, la possibilità di togliersi qualche soddisfazione.

Entrando nel merito della partita, crediamo fortemente che l’Italia possa tenere in mano il pallino del gioco già dai primi minuti. Il Belgio negli ultimi anni ha faticato parecchio – viene da tre vittorie nelle ultime cinque – e le due formazioni si conoscono anche: sì, sono molte le giocatrici che giocano nella nostra Serie A. Quindi di segreti non ce ne stanno.

Come vedere Belgio-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida Belgio-Italia, in programma giovedì alle 18:00, sarà visibile in maniera gratuita su Rai 2. Una gara che quindi verrà trasmessa in chiaro. In streaming, invece, sarà possibile seguire il match collegandosi su Rau Play. Non serve nessuna registrazione ed è anche in questo caso tutto gratuito.

Comparazione quote

La vittoria dell’Italia è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica e 1.75 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.70 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Inizia bene l’avventura dell’Italia in questo Europeo. Una sfida che metterà in discesa il discorso qualificazione per le azzurre. Vittoria e tre punti non sembrano essere in discussione e la quota, che potete leggere sopra, è assai stuzzicante e non c’è davvero nient’altro da aggiungere.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

BELGIO (3-4-1-2): Lichtfus; Tysak, Kees, Cayman; Janssen, Teulings, Vanhaevaermet, Deloose; Toloba; Eurlings, Wullaert.

ITALIA (3-5-2): Giuliani: Di Guglielmo, Linari, Salvai; Bonansea, Giugliano, Caruso, Severini, Boattin; Cantore, Girelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1