Pronostici Wimbledon 2 luglio: la Raducanu sfida l’ex campionessa

Wimbledon, tornano in campo Paolini e Sabalenka ma i riflettori sono puntati sulla sfida tra Raducanu e la campionessa 2023 Vondrousova.

Il Day 3 del singolare femminile di Wimbledon propone un menu ricco ed assortito con tante top 10 in campo e diversi match intriganti. Il più atteso è sicuramente quello tra la beniamina di casa Emma Raducanu e la campionessa dell’edizione 2023, la ceca Marketa Vondrousova. Due giocatrici che sull’erba si sentono a loro agio e che si daranno battaglia per un posto nel terzo turno.

La Raducanu non è più riuscita a toccare i picchi del 2021, quando a sorpresa salì sul primo gradino del podio a New York, ma negli ultimi mesi ha recuperato qualche posizione ed oggi è quarantesima al mondo. Nel Wta 500 di Londra è uscita ai quarti con la cinese Zheng, mentre ad Eastbourne si è dovuta arrendere all’australiana Joint negli ottavi. Tutto è filato liscio nell’esordio a Wimbledon con la connazionale Xu, sistemata con un doppio 6-3. Debutto tutto sommato tranquillo anche per la Vondrousova, eccetto il secondo set con la statunitense Kessler, deciso al tie break (6-1 7-6). Per la nativa di Sokolov è stata la sesta vittoria di fila dopo il trionfo nel Wta 500 di Berlino: Vondrousova favorita anche contro la Raducanu, anche se la campionessa degli US Open 2021 non alzerà subito bandiera bianca in una sfida che potrebbe finire al terzo.

Non sbaglierà la brasiliana Haddad Maia, per i bookmaker nettamente davanti all’ungherese Dalma Galfi. Per la magiara è stato già un successo superare il primo turno contro la wild card Harriet Dart, battuta in rimonta: difficile che riesca a contrastare anche i colpi della tennista di San Paolo, 20esima nel ranking Wta.

Le previsioni sugli altri match

L’avventura londinese dell’esperta Anastasia Pavlyuchenkova dovrebbe terminare con la statunitense Ashlyn Krueger in una partita che molto probabilmente si chiuderà al terzo set. Se le cose dovessero andare per le lunghe, la russa potrebbe soffrire un po’ di stanchezza: lunedì, infatti, è rimasta in campo quasi due ore contro una resiliente Tomljanovic.

Non riserveranno sorprese, invece, le sfide che vedranno protagoniste Leylah Fernandez e Sonay Kartal, che se la vedranno rispettivamente contro Laura Siegemund e Viktoriya Tomova. La canadese ha più assi nella manica rispetto alla tedesca, stesso discorso per la britannica, più a suo agio sui prati.

Nel Day 3 si prenderanno la scena pure Aryna Sabalenka, attuale numero uno al mondo, e la numero uno d’Italia Jasmine Paolini. La bielorussa, favorita per la vittoria finale, all’esordio ha concesso sei game alla canadese Branstine, qualificata: l’erba non la esalta particolarmente ma immaginiamo un successo convincente anche contro la ceca Bouzkova; l’azzurra, al contrario, ha dovuto sudare più del previsto per imporsi sulla lettone Sevastova, ribaltata al terzo, e non è da escludere che conceda qualcosa pure alla russa Rakhimova.

Wimbledon: possibili vincenti

Krueger in Krueger-Pavlyuchenkova

Haddad Maia in Haddad Maia-Galfi

Vondrousova in Raducanu-Vondrousova

Fernandez in Fernandez-Siegemund

Kartal in Tomova-Kartal

I pronostici sui games

Sabalenka-Bouzkova (under 19,5)

Shnaider-Parry (under 21,5)

Paolini-Rakhimova (over 17,5)

Raducanu-Vondrousova (over 20,5)

Comparazione quote

La vittoria di Vondrousova è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Paolini-Rakhimova over 17,5 games è quotato invece a 1.46 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

