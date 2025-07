Pronostico Sinner-Nardi: dal 2020 non è più accaduto

Sinner-Nardi è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Jannik Sinner è arrivato a Wimbledon con qualche certezza in meno rispetto ad un paio di mesi fa. Da quando è rientrato dalla squalifica il tennista altoatesino ha incassato due sconfitte in finale con il rivale Carlos Alcaraz sulla terra rossa – difficilissima da digerire quella al Roland Garros, con ben tre match point sprecati dall’azzurro mentre era avanti di due set – ed una ai quarti contro il naturalizzato kazako Alexander Bublik nel torneo di Halle, dove aveva il compito di difendere il titolo conquistato l’anno prima.

Insomma, una versione di Sinner più “umana” e meno “aliena”, che faticavamo a ricordare dopo il dominio assoluto nella seconda parte del 2024 sul cemento. La sensazione è che la rimonta subita a Parigi psicologicamente abbia un po’ influito, nonostante l’attuale numero uno al mondo sia sempre stato solidissimo e quasi inscalfibile da questo punto di vista. A Londra, sulla superficie forse a lui meno congeniale, Sinner dovrà cercare di voltare pagina, consapevole che Alcaraz ha messo nel mirino anche la vetta del ranking Atp: il vantaggio non è più abnorme e considerando che il nativo di San Candido da settembre in poi deve difendere una marea di punti, le possibilità di scivolare al numero due non sono poi così remote.

Nel frattempo Sinner ha ufficializzato la separazione dal fisioterapista Ulises Badio e dal preparatore atletico Marco Panichi, che lo seguivano da nove mesi.

Il tre volte campione Slam ha minimizzato l’accaduto in una delle prime interviste a Wimbledon, ammettendo però che qualcosa “non andava”, senza scendere nei particolari. Vedremo come reagirà sul campo: il primo ostacolo all’All England Club è rappresentato dal connazionale Luca Nardi, mai affrontato in passato. Il classe 2003 è un’altro esponente della cosiddetta “epoca d’oro” del tennis italiano, anche se il salto di qualità tarda ad arrivare: dopo la storica vittoria contro Djokovic a Indian Wells 2024 il pesarese non è più riuscito a far parlare di sé, rimanendo impaludato nel circuito Challenger. Sono 5 le vittorie di Nardi a livello Atp quest’anno ma negli Slam non è ancora arrivata la prima gioia (sei sconfitte su sei).

Il match valido per il primo turno di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Luca Nardi sarà trasmesso martedì 1 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare ha previsto un canale interamente dedicato allo Slam su erba, Sky Sport Tennis (canale 203), attraverso il quale si possono seguire i match più importanti in diretta con approfondimenti e speciali per rimanere sempre aggiornati. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà alle 14:30.

Il pronostico

Sinner solitamente non ha pietà dei suoi connazionali. Dal 2020 (sconfitta con il siciliano Caruso) non ha perso neanche una volta: 31 set vinti nelle ultime 14 sfide con italiani. L’altoatesino non lascerà scampo neppure a Nardi, chiudendola verosimilmente in tre set ed in meno di 30 games complessivi.