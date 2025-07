Pronostici Real Madrid-Juventus: quasi ammoniti plus a quota 15

Pronostici Real Madrid-Juventus: quattro uomini che ci possono regalare soddisfazioni commettendo solamente due falli. Ecco i nomi per la quota 15

Il Real Madrid è favorito. Non tanto per quello che ha fatto vedere fino al momento la squadra di Xabi Alonso, ma soprattutto per quello che la Juventus ha fatto vedere contro il Manchester City.

Soprattutto dietro – e non ci sarà nemmeno Savona che stava facendo il centrale – i bianconeri hanno dimostrato di essere un cantiere aperto con dei giocatori che non sembrano proprio all’altezza. Sì, è vero, poi c’è l’orgoglio di una squadra che di certo non vorrebbe partire già battuta, ma è evidente che ci siano dei grossi problemi che Tudor non può sicuramente risolvere in poco tempo. Quindi, oltre ad avervi detto – e pronosticato – come finirà questo match, andiamo a vedere insieme chi potrebbe essere il quasi ammonito plus.

Pronostici Real Madrid-Juventus, le nostre scelte

Partiamo dal Real Madrid e il primo nome è quello di Alexander-Arnold. Il terzino destro, arrivato dal Liverpool a parametro zero, è un giocatore che se la dovrà vedere con quello più in forma della Juventus, vale a dire Yildiz. Chiamato soprattutto in causa in fase offensiva, Alexander-Arnold in fase di non possesso concede molto e da quelle parti il turco ci si potrebbe infilare tranquillamente. E l’inglese costretto al fallo.

Ne ha commessi sempre, di falli. Rudiger. Cattivo in difesa, e lo sappiamo, non si tira mai indietro. Ma anche quando va ad attaccare la porta avversaria è uno di quelli che non concede mai nulla. Nel senso: attacca con il massimo della forza e in molte occasioni commette delle infrazioni anche dentro l’area di rigore dell’altra squadra. Se la dovrà vedere con Kolo Muani, oppure con gli inserimenti di Conceicao e di Yildiz. E non è uno che va per il sottile.

Quando è entrato in campo contro il Manchester City, nello spazio di un minuto, e forse nemmeno, ha commesso due infrazioni. Thuram è una certezza in questa nostra giocata. Non ci sono altre spiegazioni per il quale entra di diritto in queste scelte. Infine chiudiamo con Kolo Muani che dopo aver lasciato spazio a Vlahovic contro il City si riprenderà il ruolo da titolare in mezzo all’attacco. Nel corso delle sue prime uscite in questa manifestazione è stato quello che ha fatto sei contrasti contro il Wydad e al debutto, contro l’Al Ain, ha commesso un solo fallo e altri 7 tackle. Quindi sì, sarà il promo difensore. Di conseguenza quello che almeno due infrazioni le commetterà.

Quindi: Alexander-Arnold quasi ammonito plus, Rudiger quasi ammonito plus, Thuram quasi ammonito plus e Kolo Muani quasi ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 14,14 volte la posta.