Europeo femminile al via: la favorita, la sorpresa e la bomber

Europeo femminile, domani in Svizzera inizia la competizione europea per nazionali. Ecco la squadra favorita e chi potrebbe essere la sorpresa

Sedici squadre a caccia dell’Inghilterra che da padrona di casa, a Wembley, due anni fa ha vinto l’Europeo. Parte domani pomeriggio la manifestazione continentale che, finalmente, per quello che ha fatto vedere fino ad oggi, vede tra le protagoniste anche l’Italia di Andrea Soncin. Il Cobra è il commissario tecnico e ha dimostrato, sin da subito, di essersi calato nella parte. Ed è stato in grado di creare un gruppo solido, che lotta per lo stesso obiettivo.

Detto questo, pensare che le azzurre possano arrivare in fondo a questa competizione è un po’ complicato. Certo, l’obiettivo minimo è quello di superare il girone nel quale, oltre a Belgio e Portogallo, c’è anche la Spagna, squadra campione del Mondo e che un mese fa ha vinto la Nations League. Ma la Spagna rischia di fare a meno di Aitana Bonmati, due volte pallone d’oro, che si è aggregata solamente ieri al gruppo dopo una meningite virale che l’ha costretta al ricovero. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno ma non sarà, oggettivamente, nelle migliori.

Europeo femminile, ecco la favorita

Nello scacchiere delle Furie Rosse Bonmati è fondamentale. E nel caso non riuscisse a scendere in campo questa squadra perderebbe moltissimo. Ecco perché la candidata numero uno alla vittoria finale, secondo il nostro avviso, non può essere la nazionale campione del mondo in carica. Crediamo che l’Inghilterra (l’Arsenal ha anche vinto la Champions League femminile contro il Barcellona) possa riconfermarsi. E, alle sue spalle, senza preferenze, il trittico formato da Spagna appunto, Germania e Francia.

E la sorpresa potrebbe essere l’Italia che, contro il Belgio al debutto – giovedì alle 18 diretta su Rai 2 – potrebbe prendersi la rivincita contro una squadra che all’Europeo inglese – che definire deludente è dire poco – l’ha eliminata nella terza e ultima partita del girone.

Europeo femminile: classifica marcatori

Sono due le candidate a questa classifica di capocannoniere: Schuller della Germania e Russo (di origini siciliane) che invece gioca nell’Inghilterra. Due attaccanti importanti che a suon di gol indirizzano le stagioni. Due attaccanti che si contenderanno questa palma che a tutti piacerebbe avere. Si sa, chi gioca davanti vive per il gol e molto spesso vive anche per quelli che sono i titoli personali.

Quindi, ricapitolando

Inghilterra favorita; Spagna, Germania e Francia subito dietro; Italia sorpresa dell’Europeo e Schuller o Russo che si giocano la classifica cannonieri.