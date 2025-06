Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey: occhio alla percentuale di vittorie

Borussia Dortmund-Monterrey è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico.

Il Borussia Dortmund ha vinto il proprio girone, sulla carta tra i più abbordabili, senza strafare. Pareggio a reti bianche con il Fluminense, vittoria rocambolesca con i Mamelodi Sundowns (3-4) ed infine un successo di misura con i modesti sudcoreani dell’Ulsan, piegati 1-0 da un gol di Svensson. Contro avversari non irresistibili forse ci si aspettava un po’ di più ma è probabile che la squadra di Niko Kovac si sia conservata le cartucce per la fase ad eliminazione diretta: anche i quarti, infatti, sembrano essere ampiamente alla portata dei gialloneri, che in caso di qualificazione al turno successivo sfideranno una tra Real Madrid e Juve.

Prima, però, bisogna valicare l’ostacolo Monterrey, avversario da prendere con le pinze. I messicani sono stati la sorpresa del girone dell’Inter, passando come secondi davanti al più quotato River Plate. Come il Borussia sono ancora imbattuti: all’esordio hanno imposto il pari ai nerazzurri (1-1), nella seconda giornata sono riusciti ad evitare la sconfitta con il club di Buenos Aires (0-0) e mercoledì scorso hanno ottenuto il primo nella manifestazione successo contro gli Urawa Red Diamonds, strapazzati 4-0. Non poteva augurarsi di meglio il tecnico Domenec Torrent, ex assistente di Pep Guardiola, in carica soloda poche settimane (ha preso il posto dell’esonerato Demichelis). L’allenatore spagnolo a quanto pare ha instaurato subito un certo feeling con i vari giocatori, tra cui capitan Sergio Ramos, dimostrando di avere le idee chiare e risollevando un gruppo che aveva bisogno evidentemente di una scossa dal punto di vista emotivo.

Come vedere Borussia Dortmund-Monterrey in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Borussia Dortmund-Monterrey è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Il Monterrey vanta la miglior difesa del torneo: ha subito un solo gol come PSG, Benfica e Al-Hilal e cercherà di frenare anche l’attacco del Borussia Dortmund, che finora ha brillato soltanto con il Mamelodi. Insomma, non dovrebbe essere una passeggiata per i gialloneri, in ogni caso migliorati sensibilmente da quando al timone c’è Niko Kovac (14 vittorie in 23 partite, con una percentuale del 61%) e favoriti per la qualificazione. Stavolta potremmo assistere ad un match più movimentato, in cui non è da escludere che andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Monterrey

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Gross, Nmecha, Svensson; Bellingham, Brandt; Guirassy.

MONTERREY (3-5-2): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Olmedo; Chavez, Canales, Jorge Rodriguez, Oliver Torres, Arteaga; Ocampos, Berterame.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1