Berrettini, ancora lei: una tifosa speciale sugli spalti di Wimbledon

Matteo Berrettini, altro che voci prive di fondamento: un’ospite speciale è approdata a Wimbledon. Il suo cuore batte per il tennista romano.

La storia d’amore con Melissa Satta gli ha insegnato tantissimo. Lo si evince da come Matteo Berrettini abbia ormai fatto della discrezione la parola d’ordine della sua carriera. Dal modo in cui tiene per sé le informazioni che lo riguardano, evitando di darle in pasto alla stampa e di ritrovarsi ancora una volta al centro delle polemiche e delle chiacchiere da bar.

Pensateci un po’: quante cose sapete sulla relazione con la ragazza che è entrata nel suo cuore dopo la rottura con l’ex velina di Striscia la notizia? Poche. Lui e Federica Lelli sono stati avvistati un paio di volte, dopodiché nulla più è circolato a proposito di questa coppia. Tant’è che non si sa ufficialmente se stiano ancora insieme o se, invece, questa storia sia già archiviata. Anche se il fatto che entrambi siano stati nel backstage di Vasco Rossi, durante la stessa tappa del tour, ci fa pensare che fossero insieme.

Ad ogni modo, se c’è una cosa certa, quella è sicuramente che non vedremo la modella e influencer seduta sugli spalti a Wimbledon, per fare il tifo per il suo campione preferito. Un po’ come Maria Braccini ai tempi della liaison con Jannik Sinner, la Lelli non s’è mai vista, né in tribuna e né, tanto meno, nel box del tennista romano. Fa parte della loro strategia e della bolla che si sono creati per evitare di ritrovarsi al centro del dibattito.

Ci risiamo: c’è Sarah a Wimbledon per Berrettini

A Londra c’è qualcun altro, però, a fare il tifo per Berrettini. Un’altra ragazza, anche lei molto bella, il cui nome è stato in passato associato a quello dell’ex numero 6 del mondo.

Parliamo della cantante Sarah Toscano, che non ha mai nascosto di avere un debole per Berrettini. Gli aveva addirittura confessato di amarlo attraverso i social, attirando l’attenzione di tutti e anche quella del diretto interessato, che aveva ironizzato sulla sua dichiarazione dicendo che i suoi sentimenti fossero dettati dal fatto che non lo conoscesse abbastanza bene.

Archiviate le speculazioni circa il presunto flirt tra i due, comunque, l’artista è volata guarda caso alla volta di Wimbledon, dove il tennista romano giocherà dopo oltre un mese di stop. Un viaggio, il suo, dettato non solo dalla simpatia per Matteo, ma dalla sua passione per il tennis, avendo lei giocato per diversi anni prima di darsi definitivamente al canto.